Přijít v pravé poledne, lístek roztrhat či na něj napsat jméno Navalného. Putinovi odpůrci plánují „speciální volební operaci“

„Nemáme na výběr. Už není Alexej Navalnyj. Jsme ve válce, kde zabíjí stejně smýšlející lidi. Buď my, nebo oni. V této válce nemůžeme přestat,“ okomentoval organizátor protestu Maxim Reznik. Zbývá tak jen alespoň symbolicky protestovat.

Liberální opoziční politik z Petrohradu Reznik žije od září roku 2022 v emigraci v litevském Vilniusu. S ohledem na ruskou invazi na Ukrajině nedělní protest záměrně nazval „speciální volební operací“. „Ve skupině banditů nemůže být žádná opozice, žádný odpor. Nelze teď legálně změnit vládu. Ale je možné postavit se tomu, co se děje,“ říká.

Lidé mají vytvořit před volebními místnostmi dlouhé fronty a poté dát hlas komukoliv kromě Putina. Lístek mohou i roztrhat nebo na něj napsat jméno Alexeje Navalného.

Přijít hlasovat v neděli v pravé poledne se rozhodla i prozápadní politička a odpůrkyně ruské války na Ukrajině Jekatěrina Duncovová. Ta chtěla proti Putinovi kandidovat, úřady jí to kvůli údajným formálním chybám však neumožnily. „Není to zákonem zakázaná akce. Jdeme dát hlas svému kandidátovi. Kdy to uděláme, nemusí nikoho zajímat,“ prohlásila.