Šest těl a horská chata. Bulharská policie rozplétá záhadný případ

Podivný případ vyšetřují policisté v Bulharsku. V horách na hranici se Srbskem našli v horské chatě tři mrtvé. Následně objevili v odstavené dodávce další tři mužská těla – mezi nimi i mrtvého patnáctiletého chlapce. Jde o členy jedné skupiny, která měla základnu ve shořelé chatě Petrohan. Vyšetřovatelé prohlásili, že jde o zločin, který nemá v zemi obdoby. Proto se teď případu říká bulharské „Twin Peaks“. Mrtví měli patřit k neziskové organizaci chránící přírodu. Mezi tamními lidmi se ale šíří zvěsti, že nebyli těmi, kým se zdáli být.
Podpálená horská chata a šest mrtvých, včetně mladistvého. Únor policistům za západu Bulharska nezačal právě rutinně. Případ je navíc dost podivný a informací velmi málo. „Nevyloučili jsme hypotézu o uzavřené komunitě se znaky sekty,“ sdělil o případu policejní vyšetřovatel Zahari Vaskov.
Jasno do kauzy nevneslo ani video z bezpečnostní kamery před chatou. Všichni muži se na něm na začátku února viditelně loučí. Tři v noci odešli do budovy, která následně vzplála. Těla dalších tří byla následně nalezena v autě na opuštěné horské cestě. Podle Vaskova prvotní vyšetřování naznačuje, že se střílelo uvnitř vozu. Policie podle něj v této chvíli nemá důkazy, že by na vozidlo někdo pálil zvenku. Více informací bulharská policie dosud nezveřejnila. Mezi tamními obyvateli se proto šíří nejrůznější spekulace.
„Byli to problémoví lidé. Nehlídali před chatou. Nechtěli ale, aby do ní někdo vešel. To znamená, že se tam něco dělo,“ řekl obyvatel blízké obce Andrej Jěvtimov. Místní tvrdí, že na horskou chatu často jezdily velmi mladé dívky. Objevují se fámy, které komunitu poblíž hranice se Srbskem spojují s organizovaným zločinem. Spekulace zmiňují i rituální hromadnou sebevraždu v rámci sekty. Tuto verzi podpořilo i video zevnitř chaty uvolněné policií.
„Zjistili jsme střelná poranění hlavy, která ukazují na výstřel při kontaktu se zbraní či z velmi malé vzdálenosti,“ vysvětluje soudní lékař Alexander Alexandrov.
V horách na pomezí Bulharska a Srbska se zřejmě stalo něco velmi podivného. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, o co šlo – a zda není někdo další v ohrožení života. Komunita na horské chatě byla totiž podle svědků početnější než šest zesnulých mužů.