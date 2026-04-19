Sedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Příčina požáru Notre-Dame zůstává neznámá
Zdroj: ČT24

Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.

Výběr redakce

05:25Aktualizovánopřed 13 mminutami
před 15 mminutami
před 38 mminutami
07:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 2 hhodinami
18:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
14:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami
před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

Americký prezident Donald Trump uvedl, že do pákistánského Islámábádu v pondělí přijede americká delegace, která bude jednat s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostů a elektráren, pokud nabízenou dohodu nepřijme. Íránská média ale v neděli informovala, že blízkovýchodní země do Islámábádu delegaci na jednání s USA nevyšle, dokud bude pokračovat americká námořní blokáda lodí plujících do Íránu. V neděli večer agentura Reuters s odkazem na agenturu IRNA informovala, že Írán se druhého kola jednání odmítá účastnit.
05:25Aktualizovánopřed 13 mminutami

před 15 mminutami

Odhady výsledku voleb v Bulharsku ukazují na vítězství strany exprezidenta Radeva

V Bulharsku se ve 20:00 místního času (19:00 SEČ) uzavřely hlasovací místnosti, v nichž lidé již poosmé za posledních pět let rozhodovali, kdo usedne v parlamentu. Předběžné odhady výsledku voleb ukazují na vítězství Progresivního Bulharska exprezidenta Rumena Radeva, který je považován za prorusky orientovaného, a sliboval mimo jiné boj proti korupci. Jeho strana byla favoritem. O vítězi by mohlo být jasno v noci či v pondělí ráno.
07:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

Osm dětí ve věku od jednoho roku do čtrnácti let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na policii o tom informuje agentura AP a další média. Policie stále shromažďuje informace na třech různých místech, kde ke střelbě došlo. Podezřelého, který byl příbuzným některých z dětí, policisté zastřelili při automobilové honičce.
18:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Tchaj-wanu je dle Vondráčka věnována nadstandardní pozornost. Vztahy se musí udržovat, říká Demetrashvili

Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
před 3 hhodinami

Česko se má zapojit do Macronovy iniciativy jaderného odstrašení, míní Babiš

Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emmanuel Macron. Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
před 7 hhodinami

Trinidadská policie našla těla padesáti dětí

Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie těla nejméně padesáti malých dětí a šesti dospělých, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Informoval o tom server BBC. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně 40 kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.
před 8 hhodinami

Výstavba tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat, rozhodl soud

Výstavba podzemní i nadzemní části tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat, rozhodl podle webu stanice BBC odvolací soud federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází hlavní město. Vyhověl tak odvolání americké administrativy proti čtvrtečnímu rozhodnutí washingtonského soudce Richarda Leona, který výstavbu nadzemní části pozastavil. Stavební práce mohou pokračovat až do 5. června, na kdy je plánováno další jednání soudu.
před 9 hhodinami
Načítání...