Salvador schválil neomezený počet mandátů prezidenta a prodloužil je

Vládnoucí strana salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho schválila v parlamentu ústavní změny, které hlavě státu umožňují bez omezení opakovaně kandidovat ve volbách, prodlužují prezidentský mandát z pěti na šest let a ruší druhé kolo voleb, informovaly tiskové agentury.

Bukele byl loni v únoru znovuzvolen v prezidentských volbách, ačkoli to ústava této středoamerické země neumožňovala. Avšak salvadorský nejvyšší soud obsazený soudci, které jmenovali zákonodárci Bukeleho strany, v roce 2021 rozhodl, že je lidským právem prezidenta znovu kandidovat, a že tedy může sloužit dvě funkční období za sebou. Až do té doby soudy interpretovaly salvadorskou ústavu tak, že prezidentům po skončení jejich prvního funkčního období zakazuje na deset let usilovat o znovuzvolení.

Bukele po svém znovuzvolení prohlásil, že si nemyslí, že by byla ústavní reforma zapotřebí, ale vyhnul se odpovědi na to, zda se pokusí kandidovat i potřetí.