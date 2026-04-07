Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé a raněné po vzájemných nočních a ranních dronových útocích. Čtyři mrtvé hlásí úřady ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, z toho tři oběti při útoku ruského dronu na městský autobus v Nikopolu. Tři zranění jsou i v Záporožské oblasti. Ukrajinské drony zabily tři lidi včetně dítěte ve Vladimirské oblasti poblíž Moskvy, tvrdí tamní správa.

Na jihovýchodě Ukrajiny ruský dron zasáhl v úterý ráno městský autobus v Nikopolu a zabil tři lidi. Dalších šestnáct osob bylo zraněno, uvedla regionální vojenská správa. „Nepřítel zaútočil na autobus FPV dronem v centru Nikopolu. Přijížděl na zastávku – lidé byli v autobuse i na zastávce. Nešlo o náhodný zásah. Šlo o úmyslný teroristický čin proti civilistům,“ napsal na telegramu šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. FPV drony jsou vybaveny kamerami a jejich operátoři mají v reálném čase možnost vidět potenciální cíle.

„Je to zničující rána pro veřejnou dopravu. Stalo se to během dopravní špičky, zrovna když lidé jeli do práce,“ uvedl na telegramu ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko.

Rusko útočí na frontové město Nikopol poměrně často. Město leží u řeky Dněpr, naproti Záporožské jaderné elektrárně, kterou od počátku invaze na Ukrajinu v roce 2022 okupují Rusové.

Mrtví a zranění také na dalších místech Ukrajiny

Kromě toho v úterý v Dněpropetrovské oblasti přišlo při ruských úderech o život jedenáctileté dítě v obci Pokrovska. Další tři lidé byli zraněni, uvedl šéf regionální správy. Podle něj byly další dvě osoby zraněny také při ruském útoku na město Pavlograd.

O třech zraněných informovala správa Záporožské oblasti, která hlásí za poslední den útoky 570 ruských dronů.

Ukrajinské letectvo oznámilo, že Moskva vypustila v noci na úterý proti Ukrajině 110 dronů a že 77 z nich ukrajinská obrana zneškodnila. Podle tiskové agentury TASS ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 45 ukrajinských dronů.

Jeden z ukrajinských dronů zase prý zasáhl bytový dům v Alexandrovském okrese, kde zemřeli rodiče a jejich sedmiletý syn. Pětiletá dcera je s popáleninami v nemocnici, napsal na telegramu gubernátor Vladimirské oblasti Alexandr Avdějev. Požár domu se podařilo uhasit a další škody nejsou hlášeny.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by útočily na civilisty, ale v konfliktu jich zahynuly přinejmenším tisíce, převážná část při ruských úderech.

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta"

Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Aktuálně z rubriky Svět

Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden útočník, další dva byli zraněni a zadrženi, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Podle zdrojů agentury Reuters v budově nebyli žádní izraelští diplomaté.
Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž tvrdí, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace, informovala AFP. Írán a Izrael v úterý pokračovaly ve vzájemných útocích poté, co Teherán odmítl znovuotevřít Hormuzský průliv. Írán podmínil mírové rozhovory s USA okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se nebudou opakovat.
Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970. Maximální vzdálenosti od Země dosáhla posádka mise Artemis II v noci na úterý – dle NASA šlo o 406 771 kilometrů.
Vietnamským prezidentem bude generální tajemník komunistické strany To Lam

Vietnamským prezidentem bude v příštích pěti letech generální tajemník tamní komunistické strany To Lam. Rozhodl o tom v úterý jednomyslně vietnamský parlament. Osmašedesátiletý Lam se tak stane nejmocnějším vietnamským vůdcem za několik desetiletí, píše agentura Reuters.
VideoMalý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

Přesně před osmdesáti lety vyšla ve Francii jedna z nejslavnějších knih na světě. Malý princ je po Bibli druhým nejpřekládanějším dílem všech dob, lidé ji čtou ve 450 jazycích. Nové, moderní vydání je teď na pultech francouzských knihkupectví. Mnoho Francouzů možná netuší, že autor knihu nenapsal ve Francii, ale v New Yorku. Vyšla až dva roky po jeho smrti. Má několik filmových podob, před dvěma lety například vzbudila pozornost animovaná verze. K jejímu věhlasu přispěl i dramatický život autora – zahynul tragicky, když jeho letadlo sestřelili za války Němci.
Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

USA použily při pátrání po posádce Íránem sestřeleného letounu F-15E více než 170 letounů a helikoptér. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého nebyl při záchranné misi zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil vězením pracovníkům média, které zveřejnilo zprávu, že na území Íránu se stále nachází jeden člen posádky. Podle prezidenta tím ohrozili život tohoto vojáka i všech, kteří se podíleli na záchranné misi.
