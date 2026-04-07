Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé a raněné po vzájemných nočních a ranních dronových útocích. Čtyři mrtvé hlásí úřady ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, z toho tři oběti při útoku ruského dronu na městský autobus v Nikopolu. Tři zranění jsou i v Záporožské oblasti. Ukrajinské drony zabily tři lidi včetně dítěte ve Vladimirské oblasti poblíž Moskvy, tvrdí tamní správa.
Na jihovýchodě Ukrajiny ruský dron zasáhl v úterý ráno městský autobus v Nikopolu a zabil tři lidi. Dalších šestnáct osob bylo zraněno, uvedla regionální vojenská správa. „Nepřítel zaútočil na autobus FPV dronem v centru Nikopolu. Přijížděl na zastávku – lidé byli v autobuse i na zastávce. Nešlo o náhodný zásah. Šlo o úmyslný teroristický čin proti civilistům,“ napsal na telegramu šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. FPV drony jsou vybaveny kamerami a jejich operátoři mají v reálném čase možnost vidět potenciální cíle.
„Je to zničující rána pro veřejnou dopravu. Stalo se to během dopravní špičky, zrovna když lidé jeli do práce,“ uvedl na telegramu ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko.
Rusko útočí na frontové město Nikopol poměrně často. Město leží u řeky Dněpr, naproti Záporožské jaderné elektrárně, kterou od počátku invaze na Ukrajinu v roce 2022 okupují Rusové.
Mrtví a zranění také na dalších místech Ukrajiny
Kromě toho v úterý v Dněpropetrovské oblasti přišlo při ruských úderech o život jedenáctileté dítě v obci Pokrovska. Další tři lidé byli zraněni, uvedl šéf regionální správy. Podle něj byly další dvě osoby zraněny také při ruském útoku na město Pavlograd.
O třech zraněných informovala správa Záporožské oblasti, která hlásí za poslední den útoky 570 ruských dronů.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Moskva vypustila v noci na úterý proti Ukrajině 110 dronů a že 77 z nich ukrajinská obrana zneškodnila. Podle tiskové agentury TASS ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 45 ukrajinských dronů.
Jeden z ukrajinských dronů zase prý zasáhl bytový dům v Alexandrovském okrese, kde zemřeli rodiče a jejich sedmiletý syn. Pětiletá dcera je s popáleninami v nemocnici, napsal na telegramu gubernátor Vladimirské oblasti Alexandr Avdějev. Požár domu se podařilo uhasit a další škody nejsou hlášeny.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by útočily na civilisty, ale v konfliktu jich zahynuly přinejmenším tisíce, převážná část při ruských úderech.