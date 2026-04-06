Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků

Ruský soud uložil bývalému gubernátorovi Kurské oblasti Alexeji Smirnovovi čtrnáctiletý trest vězení a pokutu ve výši 400 milionů rublů (108 milionů korun). Shledal jej vinným z braní úplatků v souvislosti s výstavbou opevnění na rusko-ukrajinské hranici, informovala státní agentura TASS.
Smirnov stál v čele západoruského regionu v době, kdy do něj na počátku srpna 2024 podnikla překvapivý výpad Ukrajina, která se již pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi, a obsadila stovky kilometrů čtverečních ruského území. Ruské síly je z regionu téměř zcela vypudily až loni na jaře. Smirnov odstoupil z gubernátorského postu v prosinci 2024, kdy jej nahradil Alexandr Chinštejn.
„Alexeji Borisoviči Smirnovovi se ukládá trest odnětí svobody na dobu 14 let, který bude vykonán ve věznici s přísným režimem, spolu s pokutou ve výši 400 milionů rublů s odnětím práva zastávat funkce ve státní službě a v orgánech místní samosprávy (...) na dobu deseti let,“ citoval TASS z verdiktu soudu.
Moskva začala s výstavbou opevnění podél hranic krátce po únoru 2022, kdy Rusko na Ukrajinu zaútočilo v plném rozsahu. Před výpadem do Kurské oblasti v roce 2024 se ukrajinským silám podařilo několikrát vpadnout do Bělgorodské oblasti.
Smirnov a jeho někdejší zástupce Alexej Dedov byli zadrženi loni v dubnu po obvinění, že se v organizované skupině podíleli na zpronevěře miliardy rublů (asi 260 milionů korun) určené na výstavbu opevnění na hranici západoruského regionu s Ukrajinou. Zkorumpovaní úředníci podle vyšetřovatelů propláceli nekvalitně odvedenou práci dvakrát a také šetřili na betonu, a protitankové překážky tak nebyly s to zastavit ukrajinské obrněnce.