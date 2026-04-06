Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruský soud uložil bývalému gubernátorovi Kurské oblasti Alexeji Smirnovovi čtrnáctiletý trest vězení a pokutu ve výši 400 milionů rublů (108 milionů korun). Shledal jej vinným z braní úplatků v souvislosti s výstavbou opevnění na rusko-ukrajinské hranici, informovala státní agentura TASS.

Smirnov stál v čele západoruského regionu v době, kdy do něj na počátku srpna 2024 podnikla překvapivý výpad Ukrajina, která se již pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi, a obsadila stovky kilometrů čtverečních ruského území. Ruské síly je z regionu téměř zcela vypudily až loni na jaře. Smirnov odstoupil z gubernátorského postu v prosinci 2024, kdy jej nahradil Alexandr Chinštejn.

„Alexeji Borisoviči Smirnovovi se ukládá trest odnětí svobody na dobu 14 let, který bude vykonán ve věznici s přísným režimem, spolu s pokutou ve výši 400 milionů rublů s odnětím práva zastávat funkce ve státní službě a v orgánech místní samosprávy (...) na dobu deseti let,“ citoval TASS z verdiktu soudu.

Moskva začala s výstavbou opevnění podél hranic krátce po únoru 2022, kdy Rusko na Ukrajinu zaútočilo v plném rozsahu. Před výpadem do Kurské oblasti v roce 2024 se ukrajinským silám podařilo několikrát vpadnout do Bělgorodské oblasti.

Smirnov a jeho někdejší zástupce Alexej Dedov byli zadrženi loni v dubnu po obvinění, že se v organizované skupině podíleli na zpronevěře miliardy rublů (asi 260 milionů korun) určené na výstavbu opevnění na hranici západoruského regionu s Ukrajinou. Zkorumpovaní úředníci podle vyšetřovatelů propláceli nekvalitně odvedenou práci dvakrát a také šetřili na betonu, a protitankové překážky tak nebyly s to zastavit ukrajinské obrněnce.

Výběr redakce

09:43Aktualizovánopřed 23 mminutami
14:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 1 hhodinou
Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků

Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků

před 1 hhodinou
před 2 hhodinami
01:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami
07:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami
před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelské letectvo zaútočilo na íránský petrochemický komplex Jižní Pars v Asalúji. Podle agentury AP to uvedl izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle íránské agentury Tasním nebylo petrochemické zařízení zasaženo, ale je bez přívodu proudu. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli (LHA-7) a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, uvedla agentura Reuters.
14:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Velryba uvázlá na mělčině na severu Německa, jejíž záchranu úřady před několika dny vzdaly, má znovu naději na vyproštění. Záchranáři podle ministra životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Tilla Backhause nově zvažují vyzvednutí mladého keporkaka s pomocí katamaránu a jeho následný transport z Baltu do Severního moře. Informoval o tom deník Bild s tím, že záviset bude na úterní prohlídce, kdy odborníci znovu zhodnotí šance velryby.
před 1 hhodinou

Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků

Ruský soud uložil bývalému gubernátorovi Kurské oblasti Alexeji Smirnovovi čtrnáctiletý trest vězení a pokutu ve výši 400 milionů rublů (108 milionů korun). Shledal jej vinným z braní úplatků v souvislosti s výstavbou opevnění na rusko-ukrajinské hranici, informovala státní agentura TASS.
před 1 hhodinou

Zásah obytného domu v izraelské Haifě íránskou střelou si v neděli vyžádal čtyři mrtvé. Informovaly o tom izraelské úřady, které tak upřesnily původní bilanci. Několik dalších osob utrpělo zranění. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily smrt šéfa své tajné služby. K útoku se přihlásil Jeruzalém.
01:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nejméně tři lidé včetně dítěte zemřeli v noci na pondělí při ruském útoku na Oděsu, uvedly podle agentury AFP tamní úřady. Podle nich při útoku, který zasáhl obytnou budovu, utrpělo dalších šestnáct osob zranění, dvě z nich jsou vážná. Oběť útoku agresora hlásí také Cherson.
07:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Šéf Bílého domu Donald Trump neschválil Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlá ve válce pokračovat, píše AFP s odvoláním na svůj zdroj z Bílého domu. Teherán podle agentury Reuters ve své odpovědi příměří rovněž odmítl. Pákistánský návrh na okamžité příměří počítal i s otevřením Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské armády podle AFP uvedl, že armáda bude v boji pokračovat tak dlouho, jak to političtí představitelé země budou považovat za vhodné. Trump v neděli znovu pohrozil Teheránu údery na íránské elektrárny a mosty.
05:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Izraelská armáda zahájila novou vlnu útoků na infrastrukturu libanonského teroristického hnutí Hizballáh v Bejrútu. Píše to list The Times of Israel (ToI). Agentura AFP odvysílala záběry kouře, který stoupal nad oblastí. Armáda židovského státu v pondělí přiznala, že při pokusu o atentát na agenta Hizballáhu omylem zabila opozičního funkcionáře.
před 4 hhodinami

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
před 17 hhodinami
Načítání...