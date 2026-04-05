Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Biskup Nikodym, který prožil pět set dní pod ruskou krutovládou na okupovaném břehu, sloužil mši. Podle něj o Velikonocích míří do kostela o pětinu víc věřící bez ohledu na riziko. Dronové útoky na Cherson jsou stále intenzivnější, protidronové sítě teď chrání centrum města. Ruské jednotky před půl rokem nasazovaly podle vojenské administrativy v Chersonské oblasti zhruba 800 dronů měsíčně. Teď je to 600 dronů denně pro celý region.
Sítě zachytí některé bezpilotní stroje, pokrývají zatím sto kilometrů cest, na mnoha místech ale stále chybí. Kreml zatím odmítá návrhy Kyjeva na velikonoční příměří, a tak Cherson zřejmě čekají další dny za zvuků dronů.