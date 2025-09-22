Přestože jsou ruské fotbalové kluby vyloučeny z mezinárodních soutěží, Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) jim stále vyplácí finance ze solidárních fondů. Ty mají zajišťovat konkurenční rovnováhu a podporovat týmy, které nejsou na turnajích tak úspěšné. Za poslední tři sezony jim UEFA dala v přepočtu skoro 270 milionů korun. Naopak peníze pro pětici týmů z východní Ukrajiny, která se už několik let brání otevřené ruské invazi, se zdržely. To podle unie způsobila švýcarská banka. „Svou odpověď zdůvodnili tím, že nemohou určit, jestli je (náš klub) na ukrajinském, sporném nebo okupovaném území,“ popsal generální ředitel charkovského celku Metalist 1925 Anton Ivanov.
Ruským týmům dál chodí peníze od UEFA. Části ukrajinských se naopak zpožďují
3 minuty