Rusko vyhošťuje cizince i bez rozhodnutí soudu

Mimosoudní deportace cizinců mohou v Rusku následovat konkrétně za pití alkoholu na veřejnosti, násilnosti na stadionech nebo za pašování drog. Hrozí ale také za protizákonnou misijní činnost nebo za propagaci netradičních sexuálních praktik.

„Je to obrana takzvaných – pouze tak to můžu nazvat – tradičních hodnot, které prosazuje Vladimir Putin. Je to i homofobie a nenávist k cizincům,“ kritizuje opatření Světlana Gannuškinová z lidskoprávního organizace Občanská pomoc, která se mimo jiné zabývá pomocí cizincům. Nový zákon podle ní přináší i další rizika. „Bohužel všechny tyto zákony, které dávají nekontrolovatelnou pravomoc orgánům ministerstva vnitra, způsobí nárůst korupce,“ obává se Gannuškinová.