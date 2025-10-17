Rusko útočilo drony na Kryvyj Rih, zazněla desítka výbuchů


Rusko v noci na pátek podniklo rozsáhlý dronový útok na ukrajinské město Kryvyj Rih, informoval podle ruského serveru stanice BBC náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který přistál ve Washingtonu na setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, v reakci na ruský útok uvedl, že Rusko terorizuje život na Ukrajině. Ruské úřady podle BBC informovaly o ukrajinském raketovém útoku na město Soči.

Vilkul na platformě Telegram informoval o útoku íránskými drony Šáhed na Kryvyj Rih. Uvedl, že pracuje protiletecká obrana a že zazněla desítka výbuchů. „Pečujte o sebe a své blízké,“ napsal.

Prezident Zelenskyj útok, který podle něj zasáhl civilní infrastrukturu, odsoudil na síti X. „Pro Rusko se nic nezměnilo – stále terorizuje život na Ukrajině,“ napsal Zelenskyj.

Podle ukrajinské hlavy státu se v noci na nebi nad jeho zemí ukázaly další desítky útočných dronů a zaznamenány byly také rakety. „V posledních týdnech neuplynula ani jedna noc bez ruských útoků na Ukrajinu. Většinu cílů tvoří infrastruktura,“ napsal prezident.

V příspěvku zdůraznil důležitost systémů protivzdušné obrany pro Ukrajinu. Očekává se, že Zelenskyj v pátek v Bílém domě Trumpa požádá nejen o další rakety do systémů Patriot k posílení protivzdušné obrany, ale také o střely s plochou dráhou letu Tomahawk pro údery do hloubi Ruska.

Útok na město Soči

Ruské systémy protivzdušné obrany v pátek také odrážely ukrajinský raketový útok na město Soči, oznámil podle BBC starosta tohoto přímořského letoviska na jihu země Andrej Prošunin. „Žádám obyvatele a návštěvníky Soči, aby zachovali klid a dodržovali nezbytná bezpečnostní opatření,“ napsal na Telegramu. Dodal, že lidé žijící v blízkosti pobřeží nemají za žádných okolností vycházet ven a mají se ukrýt v místnostech bez prosklených oken.

Úřady v Soči dříve vydaly varování před dronovým útokem a na tamním letišti byla zavedena omezení. Dočasné pozastavení letů se týkalo i dalších ruských letišť, například ve městech Ufa či Iževsk.

