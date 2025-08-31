Ukrajinská armáda obklíčila okupační ruské síly poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to v sobotu rozhlasové stanici Radio NV vojenský mluvčí ukrajinské armády Viktor Trehubov.
Ruské jednotky u Dobropillje jsou v obklíčení, tvrdí Ukrajina
„Alespoň prozatím byly ruské jednotky, které postupovaly na Dobropillju – tato ‚krabí klepeta‘ – odříznuty a obklíčeny,“ tvrdí Trehubov.
Dobropillja leží v Pokrovském okrese, v současnosti patrně nejohroženějším sektoru frontové linie. Rusko v tomto regionu podle ukrajinské armády soustřeďuje více než 110 tisíc vojáků.
Začátkem tohoto měsíce se objevily zprávy, že ruské jednotky postoupily směrem k dálnici Dobropillja-Kramatorsk, obsadily pozice v blízkých osadách a údajně prorazily ukrajinskou obranu. Ukrajinské síly však tvrdí, že se jim v těžkých bojích minulý týden podařilo osvobodit několik místních obcí, včetně vesnice Novomychajlivka. Informace tohoto druhu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Průběh ruské letní ofenzivy
Velení ukrajinské armády v neděli za vysoce přehnané označilo tvrzení náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova o ruských ziscích v bojích na Ukrajině. Gerasimov v sobotu řekl, že od března Rusko obsadilo více než 3500 kilometrů čtverečních ukrajinského území. To je o něco více než rozloha Karlovarského kraje. Podle Gerasimova ruské síly ovládly 149 vesnic. Ukrajinský generální štáb uvedl, že ruská letní ofenziva neskončila „prakticky ničím“. Podle Kyjeva se Rusům nepodařilo dobýt žádné velké město, a naopak v bojích v Donbasu a v Charkovské oblasti skoro 210 tisíc ruských vojáků utrpělo zranění nebo zemřelo. Informace o válečných ztrátách nelze ověřit.
Koncem července ruská armáda ohlásila například dobytí strategicky důležitého města Časiv Jar v Doněcké oblasti, což Ukrajina popřela.
Ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Napadená země se od té doby se západní pomocí agresi brání.
V posledních měsících Rusko zintenzivnilo svou pozemní ofenzivu na východě Ukrajiny, a to navzdory diplomatickému úsilí o ukončení války. Za frontovou linií Moskva nadále pravidelně útočí na ukrajinská města a zabíjí civilisty po celé zemi.