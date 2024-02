Ruská kapela kritizující válku unikla deportaci z Thajska do Moskvy. Kremlu nepohodlní umělci čelí v zahraničí zastrašování

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Meduza , The Guardian , Times of Israel , Current Time , RFE/RL , ČT24

Členové kapely Bi-2 po příletu do Izraele

Členům ruské rockové skupiny Bi-2, která kritizuje ruskou válku na Ukrajině, se vyhnula deportace z Thajska do Ruska, kde jim podle lidskoprávních organizací hrozí přísné tresty. Thajské úřady hudebníkům umožnily odletět do Izraele, jehož občanství někteří z nich mají. Členové skupiny byli zatčeni v letovisku Phuket – oficiálně za práci bez patřičného povolení. Zastrašování čelí v zahraničí i další ruští umělci, kteří zemi kvůli své kritice Kremlu opustili.

Hudebníci ze sedmičlenné kapely Bi-2, která byla založena na konci osmdesátých let v Bělorusku a od roku 1999 působila v Rusku, jsou známí svým odsouzením ruské invaze na Ukrajinu a od jejího zahájení koncertují pouze v zahraničí. Zpěvák Jegor Bortnik byl ruskými úřady označen za „zahraničního agenta“ poté, co na internetu kritizoval šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Členové kapely byli zatčeni minulý týden po koncertu na thajském ostrově Phuket, který je oblíbenou destinací ruských expatů a turistů. Tamní úředník podle agentury Reuters řekl, že neměli řádné pracovní povolení. Podle tohoto úředníka podobné případy „obvykle vedou k deportaci do země původu, ale existuje určitá volnost (ohledně místa určení)“.

Na Facebooku však muzikanti uvedli, že všechny jejich koncerty „se konají v souladu s místními zákony a zvyklostmi“, napsal web The Times of Israel a dodal, že po zaplacení pokuty byli členové kapely převezeni do imigračního detenčního centra v Bangkoku.

Podle osoby obeznámené s případem, na kterou se odvolává web The Guardian, byli hudebníci zadrženi na žádost Vladimira Sosnova, ruského konzula na ostrově.

Odjezd do Izraele

Pět ze sedmi hudebníků Bi-2 vstoupilo do Thajska podle tamní policie s ruskými pasy. Nejméně čtyři jsou podle dostupných informací izraelští občané, někteří mají i australský pas. Dva nejsou občany Ruska, naopak tři mají jen ruské občanství.

V úterý byl jeden ze členů skupiny, který má izraelské občanství, převezen do Izraele. Právník kapely podle ruského opozičního webu Meduza uvedl, že Rusko požadovalo, aby byli tři hudebníci, kteří mají pouze ruské občanství, deportováni zpět do Ruska. Také exilový opoziční ruský politik Dmitrij Gudkov, který je s kapelou v kontaktu, podle Guardianu tvrdí, že ruští úředníci vyvíjeli tlak na své thajské protějšky, aby hudebníky deportovali do Ruska.

Thajská pobočka organizace Human Rights Watch ale varovala, že členové skupiny by v případě návratu do Ruska kvůli svému disidentskému statusu „pravděpodobně čelili tvrdému stíhání a dalším vážným nebezpečím“.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v odpovědi na dotaz ohledně zatčení Bi-2 obvinila hudebníky z toho, že veřejnou podporou Ukrajiny sponzorují terorismus, což vyvolalo obavy, že by v Rusku mohli čelit trestnímu stíhání, dodal The Guardian.

Ve středu se podle právníka kapely sešli konzulové Izraele a Austrálie s thajskými diplomaty. Jejich jednání trvalo několik hodin a zástupci kapely se ho neúčastnili. Thajští diplomaté se také měli sejít separátně s ruským konzulem. „Nakonec bylo oznámeno, že hudebníci mohou opustit Thajsko a odletět do Tel Avivu, což všichni preferovali,“ citoval web Meduza právníka muzikantů, kteří v Tel Avivu nakonec přistáli ve čtvrtek.