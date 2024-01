Ruský opozičník Kara-Murza skončil na samotce, Kreml tvrdě potírá odpor

Vězněný ruský opoziční aktivista Vladimir Kara-Murza byl převezen na samotku v nejpřísnějším režimu, uvedla jeho právnička poté, co zmizel ze sibiřské trestanecké kolonie, kde si odpykával trest předtím. Ruský soud poslal Kara-Murzu za mříže na 25 let za zradu, když kritizoval ruskou invazi na Ukrajinu. Politikova manželka a jeho podporovatelé v pondělí uvedli, že Kara-Murza byl přemístěn a nemají o něm žádné zprávy.

Aktivista svůj proces přirovnal ke stalinským ze třicátých let minulého století. „Mám pocit naprosté beznaděje, protože jsem u soudu viděla jen loutky mumlající nejpitomější scénář. Verdikt byl očekávaný a předvídatelný,“ pronesla tehdy aktivistova matka Elena Gordonová.

Navalnyj potvrdil přesun do trestanecké kolonie za polárním kruhem. Vzkázal, že je v pořádku

Kara-Murza podle své ženy strávil následující čtyři měsíce na samotce v nechvalně proslulé omské trestanecké kolonii, a to navzdory tomu, že je nervově labilní. Psychické problémy mu měly způsobit dva pokusy o otravu, které on i jeho rodina připisují ruským službám. „Myslím, že během první otravy v roce 2015 trvalo mým orgánům dva dny, než se vypnuly,“ řekl dříve opozičník.

Ruské úřady podle Kara-Murzy použily stejný postup také vůči dalšímu výraznému opozičníkovi, Alexeji Navalnému. Ten v roce 2020 otravě téměř podlehl. „To, co se stalo Navalnému, je úmyslná otrava. Nemám o tom naprosto žádnou pochybnost. Byla to úmyslná otrava motivovaná jeho politickými aktivitami,“ zdůraznil Kara-Murza.

Kara-Murzu převezli, odmítl vstát, tvrdí jeho právnička

Oba opozičníci nyní sdílejí stejný osud politických vězňů v trestaneckých koloniích umístěných v drsných klimatických podmínkách. Navalnyj byl v prosinci převezen za polární kruh do kolonie, které se přezdívá Polární vlk. „Lehké to tam nebude, ale je to trestanecká kolonie, ne doživotí,“ podotkla jedna z místních obyvatelek.

Kara-Murza si svůj trest odpykával v kolonii číslo šest v Omské oblasti, napsal server Novaja Gazeta Jevropa. Na konci minulého týdne byl předvolán před komisi kvůli „porušení pravidel“ a převelen do trestanecké kolonie číslo sedm v téže oblasti. Izolován je přitom na samotce v nejpřísnějším možném režimu.