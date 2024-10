Řešení válek najde spíš Trump, míní Američané z váhajících států

před 38 m minutami | Zdroj: ČTK , The Wall Street Journal

Republikánský kandidát na prezidenta USA Donald Trump by se lépe než demokratka Kamala Harrisová vypořádal s válkou na Ukrajině i s konfliktem mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Myslí si to Američané ze států, v nichž často bývají těsné volební výsledky, vyplynulo z průzkumu pro list The Wall Street Journal (WSJ). Harrisová ale má ve vícero nerozhodnutých státech náskok nad Trumpem, upozornil deník.