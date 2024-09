Republikáni zuří kvůli Zelenskému v Pensylvánii

před 30 m minutami | Zdroj: Reuters , AP , The Guardian , CNN , ČTK , Ukrajinska pravda

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson požaduje, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „okamžitě vyhodil“ velvyslankyni Kyjeva v USA. Zdůvodňuje to okolnostmi Zelenského nedělní návštěvy v pensylvánské muniční továrně za přítomnosti demokratických politiků, která byla podle něj „vměšováním do amerických voleb“. Ukrajina se k výzvě nevyjádřila. Za podobných okolností, které kritizuje Johnson u Zelenského, se přitom se zahraničními politiky setkává republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump.

Johnson poukázal na to, že s ohledem na důležitost Pensylvánie ve volbách se muniční továrna nachází „ve státě, který je politickým bojištěm“, přičemž návštěvu vedl „nejvyšší politický zástupce Harrisové“ guvernér Shapiro a setkání „nezahrnovalo jediného republikána, protože – záměrně – nebyli žádní republikáni pozváni“.

Johnson v reakci na to napsal v dopise Zelenskému, že požaduje okamžité odvolání ukrajinské velvyslankyně Oksany Markarovové. Stalo se tak ve středu, tedy den předtím, než má ukrajinský prezident navštívit americký Kongres. Johnson si v dopise Zelenskému stěžoval, že diplomatka zorganizovala návštěvu jako „partyzánskou předvolební akci určenou na pomoc demokratům“, a akce podle něj byla „jasným zasahováním do voleb“.

Se zahraničními politiky se setkává i Trump, schůzku se Zelenským odmítl

Jak ale upozornila agentura Reuters, od samotného Johnsona se neočekává, že by se se Zelenským během jeho návštěvy USA setkal. Předseda americké sněmovny to zdůvodnil tím, že nemá čas. Také Trump nemá v plánu se s ukrajinským prezidentem sejít, řekl podle agentury AP představitel jeho kampaně. Ukrajinská strana přitom dala dříve najevo, že Zelenskyj by se s exprezidentem sejít chtěl.

Sněmovní dozorčí výbor vedený republikány oznámil, že prošetří, zda Zelenského cesta nebyla pokusem využít přítomnosti ukrajinského prezidenta ve prospěch kampaně Harrisové. Jak ale dodal Reuters, je běžnou praxí, že se guvernéři amerických států setkávají se zahraničními představiteli. V červenci například Zelenskyj navštívil továrnu v Utahu, přičemž ho hostil tamní republikánský guvernér Spencer Cox.