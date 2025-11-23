Provoz letiště v Eindhovenu přerušily drony

Provoz letiště v nizozemském Eindhovenu byl v sobotu večer na několik hodin uzavřen, protože v jeho okolí byly spatřeny drony. Sdělil to nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Letecký provoz byl obnoven hodinu před půlnocí.
V pátek nizozemská armáda použila podle agentury Reuters nespecifikované zbraně proti dronům spatřeným nad leteckou základnou ve Volkelu, která se nachází asi čtyřicet kilometrů severovýchodně od Eindhovenu.
Kvůli informacím o výskytu dronů bylo v uplynulých týdnech a měsících dočasně uzavřeno několik evropských letišť, přičemž původ dronů zůstal ve většině případů neznámý.
Na východním křídle Severoatlantické aliance jsou státy ve stavu zvýšené pohotovosti od konce září, kdy tři ruské stíhačky MiG-31 narušily vzdušný prostor Estonska, ve kterém setrvaly dvanáct minut. Několik dní předtím proniklo do polského vzdušného prostoru více než dvacet ruských vojenských dronů, uvedli tehdy Poláci.
Narušení svého vzdušného prostoru ruskými letouny či drony v poslední době hlásilo více evropských zemí. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci NATO.