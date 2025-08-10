Proti mostu z italské pevniny na Sicílii protestovaly tisíce lidí

Tisíce lidí v sobotu protestovaly proti plánu italské vlády postavit most, který spojí italskou pevninu s ostrovem Sicílie. Stavbu kritizují kvůli vysoké ceně, hrozbě zemětřesení, dopadu na životní prostředí i obavám, že se na ní obohatí mafie. Informovala o tom agentura AP.
Italské ministerstvo dopravy ve středu oznámilo, že výstavbu mostu přes Messinskou úžinu schválil meziresortní výbor dohlížející na strategické veřejné investice. Přípravné práce by mohly začít už koncem léta a samotná výstavba by měla být zahájena příští rok.
Podle ministra dopravy Mattea Salviniho tento projekt v hodnotě 13,5 miliardy eur (asi 337 miliard korun) přispěje i k rychlejšímu rozvoji regionů na jihu Itálie a přinese až 120 tisíc pracovních míst.
Odpůrci kritizují vyvlastnění stovek rodin kvůli stavbě mostu
Tyto argumenty však odpůrce stavby nepřesvědčují. Vadí mimo jiné to, že kvůli stavbě mostu bude muset být vyvlastněn majetek asi pět set rodin.
„Na Messinskou úžinu nelze sahat,“ křičeli protestující při protestním pochodu ve městě Messina. Mnozí nesli transparenty s nápisem „No Ponte,“ tedy „Ne mostu.“ Podle organizátorů se protestu zúčastnilo na deset tisíc lidí.
O mostu, který by spojil Sicílii s jižním regionem Kalábrie, uvažovali už staří Římané. V novodobé historii vypsala první soutěž na tuto stavbu italská vláda v roce 1969, další vlády od projektu střídavě upouštěly či se k němu vracely. Současný kabinet premiérky Giorgie Meloniové schválil dekret o obnově projektu v březnu 2023, tedy několik měsíců po nástupu do úřadu.