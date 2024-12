Proti Asadovi se obrátila i jeho bašta, ČT navštívila místní cely

Cestu do Latákije lemují opuštěné tanky a odhozené uniformy vojáků Asadovy armády. Dříve než do města dorazili povstalci, obrátili se proti režimu místní, včetně alávitské komunity, ke které vládnoucí vrstva patřila. „To my jsme povstalce přivedli, aby nás ochránili. Chtěli jsme Asada pryč. Báli jsme, že se skryje v Latákiji a povládne jen nám,“ prohlásil učitel Hamid Hobo.

Lidé ve městě během pádu režimu strhli sochu Háfize Asada, Bašárova otce a zakladatele vládnoucí dynastie. Následně vypálili a vyrabovali sídla státní moci.