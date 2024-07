Problematický perimetr, hodnotí ochranu Trumpa bývalá agentka FBI

Události, komentáře: Bývalá agentka FBI Katherine Schweittová a bývalý operátor URNA Martin Svozil analyzují atentát na Donalda Trumpa (zdroj: ČT24)

Panuje nejistota ohledně toho, jak široký byl ochranný perimetr kolem Donalda Trumpa, uvedla bývalá agentka FBI se zaměřením na aktivní střelce Katherine Schweitová v Událostech, komentářích. FBI už podle ní vyslechla stovku svědků a shromažďuje materiály. Bývalý operátor URNA Martin Svozil zmínil, že u tajné služby i policie byly rezervy v komunikaci. „Ke střelbě by vůbec nemělo dojít,“ zmínil s tím, že rychlost, se kterou ochránci Trumpa zajistili, „byla famózní“.

„Já sama jsem v minulosti připravovala plány, které se týkají zranitelných bodů, a jde o to, že střelec byl na střeše budovy,“ podotkla s tím, že nyní se řeší, jak daleko byl a „zda ochrana tajné služby měla tuto oblast vidět jako zranitelný bod.“ Podle ní panuje nejistota ohledně toho, zda byl plán takový, aby mohl ochránit dost široký perimetr oblasti, kde se Donald Trump nacházel. Atentát, stejně jako předchozí incidenty na veřejné činitele, nyní vyšetřuje FBI. „Už uskutečnili asi sto pohovorů se svědky, shromažďují také stovky videozáznamů, které jim předají občané. Tyto informace shromáždí, roztřídí je, aby zjistili, zda mohou vytvořit přesný harmonogram toho, co se stalo s Trumpem až do okamžiku, kdy ho odvezli automobilem,“ přiblížila bývalá agentka.

Zmínila, že podobný pokus o atentát se v USA neudál od doby, kdy se útočník pokusil zastřelit tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana. „Od té doby jsme se hodně naučili o těchto jednotlivcích, kteří provádějí cílené násilí, a vidíme, že vlastně není jeden jednotný profil útočníka.“ O tomto člověku se zatím podle ní příliš mnoho neví, jen to, že šlo o mladého muže, který byl ve střeleckém klubu a byl dva roky po střední škole. Svozil vidí rezervy v komunikaci Svozil zmínil, že útočník střílel na 130 metrů, což je relativně blízko, ale dost na to, aby měl nezkušený střelec problém zamířit. „Zatím jsem v médiích nikde neviděl, že by potvrdili, že použil optiku na zbrani, ale myslím si, že nejdůležitější pro to, jak střílel, bylo, že ho vyrušila policie.“ Podle něj neměla ale tajná služba ani policie situaci „plně podchycenou“. „Myslím, že tam byla velká rezerva v tom, jakým způsobem spolu komunikovali,“ podotkl Svozil s tím, že vždy bývá určený někdo, kdo pozoruje rizikové body. „Tady z té prodlevy, kdy střelec už byl na střeše a kdy zahajoval střelbu, bylo vidět, že ostřelovači o něm nevěděli až do poslední chvíle.“

„Tajná služba nedostala informaci, že už je potvrzený útočník, protože v tu chvíli by určitě bodyguard šel za prezidentem a stáhl by ho dolů, pokud by ho rovnou nezalehl, jak se stalo poté, co zahájil střelbu,“ dodal Svozil s tím, že střelba je něco, k čemu by vůbec nemělo dojít a perimetr měly mít bezpečnostní složky lépe pokrytý. Na druhou stranu ocenil zásah osobních strážců bezprostředně po útoku, jejichž rychlost byla podle něj famózní. „Rozhodně je vidět, že celý tým věděl přesně, co má dělat, věděli, jakým způsobem zabezpečit to, aby se nemohl ani sekundární útok stát úspěšným. Počkali si na eliminaci střelce, bylo tam i slyšet, že komunikují s Donaldem Trumpem, takže věděli, v jakém je stavu, a pak ho vyvedli.“

McCarthy: Žádné zabezpečení není bezchybné Atentát na Donalda Trumpa vyvolal v zámoří i řadu vzpomínek na podobné události v minulosti. Psal se 30. březen 1981, když prezident Ronald Reagan, teprve 69 dní ve funkci, odcházel z politického mítinku ve Washingtonu. Těsně před limuzínou na něj vyšinutý muž vypálil šest ran. Kriticky zraněnou hlavu státu naložili do auta. Agent Tajné služby Tim McCarthy ji kryl vlastním tělem, přičemž mu jedna ze střel provrtala plíci, bránici a játra. Po rozboru atentátu na Trumpa vidí pětasedmdesátiletá policejní legenda podobné chyby jako tenkrát. „Pokud jako tehdy skončí osoba pod ochranou Tajné služby zraněná, není to vítězství, ale neúspěch. A tentokrát to byl také neúspěch. Teď se budeme muset podívat, co se stalo a co lze napravit, aby se to neopakovalo,“ řekl McCarthy, který si zároveň pochvaluje současné použití přenosných detektorů kovů.

Události: Americká policejní legenda McCarthy o atentátu na Trumpa (zdroj: ČT24)