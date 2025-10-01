Při úterním zemětřesení na Filipínách zemřelo nejméně 22 lidí, píší agentury

Při úterním zemětřesení na Filipínách zemřelo nejméně 22 lidí. V noci na středu o tom podle agentury Reuters informovala místní média. Nejvíce zasažená je provincie Cebu ve střední části země. Podle prvních odhadů otřes o síle 6,9 stupně způsobil zřícení řady budov. Střední Filipíny se stále zotavují z tajfunu, který je zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.
O nejméně 22 mrtvých podle agentury Reuters informovaly místní média úřady v provincii Cebu. Podle agentury AP se očekává, že počty mrtvých a zraněných budou nadále růst s pokračováním záchranných a vyprošťovacích prací. „Je obtížné se pohybovat v oblasti, protože tu hrozí nebezpečí,“ řekl agentuře AP představitel záchranné služby Glenn Ursal.
Epicentrum zemětřesení bylo lokalizováno přibližně jedenáct kilometrů od pobřeží – jihovýchodně od obce Calape, která leží v provincii Bohol. Silné otřesy poškodily v pobřežním městě Bogo v provincii Cebu betonové zdi domů a hasičskou stanici, vyřadily z provozu elektrickou síť a způsobily hluboké praskliny na silnicích.
„Byli jsme v kasárnách, kde jsme se chystali uložit ke spánku, když se země začala třást. Vyběhli jsme ven, ale kvůli silným otřesům jsme upadli na zem,“ sdělil místní hasič agentuře AP a dodal, že on a další tři jeho kolegové utrpěli řezné rány a pohmožděniny.
O nejméně šesti mrtvých informoval místní média starosta města San Remigio Alfie Reynes, napsala agentura AP. Mezi mrtvými jsou tři členové pobřežní hlídky a jedno dítě, uvedl starosta. Zraněné hlásí i další místa v zasažené oblasti. Zástupci místních úřadů také tvrdí, že otřes poškodil řadu domů i některé nemocnice.
Na Filipínách je seizmická aktivita častá, kvůli poloze souostroví v takzvaném ohnivém kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.