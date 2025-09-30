Nejméně tři lidé zemřeli na východě indonéského ostrova Jáva ve městě Sidoarjo, kde se zřítila budova islámské internátní školy. Stovka dalších lidí utrpěla zranění a 38 osob je pohřešováno, napsaly světové agentury.
Na Jávě se zřítila škola. Tři lidé zemřeli, po desítkách se pátrá
Záchranáři, vojáci a policisté prohledávali trosky celou noc, ze sutin zatím vyprostili asi desítku přeživších. Oficiální údaje zmiňují tři mrtvé, podle médií ale bude obětí více, neboť svědci vypovídali o dalších tělech. Záchranné práce jsou náročné, neboť betonové trosky jsou velmi nestabilní.
Úřady pohřešují 38 lidí. Agentura Reuters původně uvedla 65 pohřešovaných, většinou chlapce ve věku 12 až 17 let. S hledáním pomáhá několik stovek záchranářů. Těm, kteří už byli nalezeni, ale zatím dál zůstávají pod troskami, dodávají kyslík a vodu.
Místní policie informovala o tom, že neštěstí se stalo v době odpoledních modliteb. Původní budova školy měla dvě patra, další dvě ale škola stavěla bez povolení. Podle policie zřejmě základy neunesly novou nástavbu.