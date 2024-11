Přemýšlím, jak ty čtyři roky přežiju, říká Linka o výhře Trumpa. Fištejn cítí radost

Kytarista s odkazem na dlouhodobou Trumpovu antiimigrantskou rétoriku upozornil, že „Spojené státy jsou založené na tom, že jsou tam emigranti“. Pokud by Trump realizoval jejich masový odsun, o němž opakovaně hovořil, tak by se podle Linky USA zastavily. Dodal, že přistěhovalci často vykonávají povolání, která Američané dělat nechtějí. Slova proto považuje za „kecy v kleci“. Míní také, že se ukázalo, že Spojené státy nejsou aktuálně schopné přijmout ženu „jako svého vedoucího a už vůbec ne ženu barevnou“.

Vůdcem USA se podle Linky stal nepředvídatelný člověk, který všechny uráží, je proti ženám a měl by jít do vězení. Trump podle něj „myslí jen na sebe“ a domnívá se prý, že ruský vládce Vladimir Putin je hoden obdivu, podobně jako vůdce KLDR Kim Čong-un.

Linka prý stále cítí velké zklamání. „Začínám přemýšlet o tom, jak ty čtyři roky přežiju. Neznám nikoho, kdo by byl rád, že je Trump vůdcem svobodného světa,“ dodal vzápětí s tím, že republikánského kandidáta poslali do Bílého domu lidé, kteří „nemají vůbec nic“.

Výsledek voleb tak Linka vnímá jako „obrovskou prohru pro ženy na celém světě“. Míní, že než znovu Demokratická strana vyšle do boje o Bílý dům další kandidátku, potrvá to dvacet let, protože teď „zjistili, že takhle to nejde“.

Linka doufá, že USA nevystoupí z NATO

Takzvaná woke témata považuje umělec žijící v New Yorku za něco, s čímž je třeba se potýkat, ať chceme, nebo ne. „Donald Trump tvrdí, že skleníkový efekt neexistuje. A že bude Robert Kennedy (mladší) ministrem zdravotnictví, z toho jde strach, je to naprostý blázen,“ zkritizoval Linka muže, který je považován za odpůrce očkování.

Upozornil, že Evropa je na Americe velmi závislá, ač si to třeba nechce úplně připustit. A proto kytarista doufá, že USA například nevystoupí z NATO nebo že Trump nepůjde v otázce rusko-ukrajinské války na ruku Kremlu.

Linka vytkl končícímu prezidentu USA Joeu Bidenovi, že kandidaturu vzdal po nátlaku poměrně pozdě, „tak se ani nemohl najít někdo jiný, protože bylo málo času“. Umělec se domnívá, že pokud by času bylo víc a demokraté by našli někoho jiného, dopadly by volby jinak.

Linka prý neví, co by se s ním muselo stát, aby šel Trumpovi zahrát na párty do Bílého domu. Předpokládá, že se to nestane.