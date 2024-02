„Poznal, že jsme Židé.“ Vdova vzpomíná na střelbu v Egyptě, která zahřměla jen den po útoku Hamásu

Skupina izraelských turistů zrovna pobývala 8. října 2023 v egyptské Alexandrii, pouhý den po útoku Hamásu z Pásma Gazy. Vyrazili na prohlídku jedné z pamětihodností, antického sloupu, postaveného na počest císaře Diokleciána.

„Přišli jsme si tam udělat fotky a projít se. A jeden muž z bezpečnostní služby u vchodu poznal, že jsme Židé, a začal na nás zírat,“ popsala jedna z turistek Mor Šamliová. Když se ho někdo skupiny zeptal, proč na ně tak nepřátelsky hledí, muž vytáhl zbraň.

„Prostě na nás začal střílet. Spadla jsem na zem, a když jsem se probrala, viděla jsem okolo sebe zabité,“ řekla Šamliová. Celkem v důsledku palby zemřeli tři lidé, včetně manžela Šamliové Alona. Pracoval jako fotbalový trenér a tělocvikář.

Ve světle tohoto útoku mnohé Izraelce cesty do zahraničí odrazují. Egypt přitom býval oblíbeným cílem tamních turistů, do Káhiry nebo do Šarm aš-šajchu se běžně létalo z Tel Avivu.

Napjaté vztahy s Egyptem

Válka navíc zhoršila i vztahy mezi izraelskou a egyptskou vládou. Větší země rezolutně uzavřela hranici s Gazou. „Odmítáme jakékoliv vysídlování, ať už uvnitř palestinských území, nebo jakékoliv snahy vysídlit Palestince mimo jejich vlast,“ prohlásil ministr zahraničních věcí Egypta Sámí Šukrí.

To ale znamená, že chystaná izraelská invaze do Rafáhu směřuje do oblasti plné civilistů, kteří se nejspíš dostanou do ohrožení. Šéf egyptské diplomacie nicméně odmítl, že by Egypt mohl zrušit mírovou dohodu s Izraelem. „Existuje mírová smlouva mezi Egyptem a Izraelem, která je v platnosti posledních 40 let. A budeme se jí držet,“ řekl Šukrí.

Text smlouvy však omezuje stavy izraelské armády v pohraničním pásu, kde právě leží Rafáh. Káhira by tak mohla obvinit z porušení mírové smlouvy Izrael.