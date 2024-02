Netanjahu nařídil armádě, aby připravila evakuaci Rafáhu na jihu Pásma Gazy

Izrael tvrdí, že Rafáh je poslední zbývající baštou teroristického hnutí Hamás a že do města musí vyslat vojáky, aby dosáhl svého válečného cíle, tedy zničení Hamásu. V Rafáhu se tísní odhadem 1,5 milionu Palestinců, kteří tam uprchli z jiných částí Pásma Gazy.

Netanjahu prohlásil, že je potřeba v Rafáhu provést „masivní operaci“. Dodal, že izraelské činitele vyzval k vypracování „dvojího plánu“, který bude zahrnovat evakuaci civilistů a vojenskou operaci s cílem zničit zbývající jednotky Hamásu.

Kritika ze strany OSN, USA i humanitárních skupin

Izrael kvůli očekávané invazi do Rafáhu čelí sílící kritice. Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že rozšíření izraelské ofenzivy do Rafáhu by mělo nedozírné regionální důsledky, zatímco mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby konstatoval, že vojenská operace v Rafáhu v tuto chvíli „není něco, co bychom podpořili“.