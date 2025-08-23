Lesní požáry, které sužují druhým týdnem Pyrenejský poloostrov, si ve Španělsku vyžádaly už čtvrtou oběť. Informovala o tom tamní média. V sousedním Portugalsku v důsledku požárů zemřeli tři lidé. Hasičům nyní v boji s ohni pomáhají pokles teplot a větší vlhkost vzduchu. V některých oblastech jim ale práci komplikuje vítr a také horský terén.
Požáry ve Španělsku mají čtvrtou oběť. Ohnisek však díky počasí ubývá
Nejvíce zasažené jsou západ a severozápad Španělska, nejhorší situace zůstává v regionech Kastilie-León, Galicie a Extremadura. Lesy hoří dál také v Asturii, kam v pátek dorazil premiér Pedro Sánchez. Během návštěvy postižené oblasti oznámil, že příští úterý vznikne mezivládní komise pro boj s klimatickými změnami.
Už dříve tento týden Sánchez při návštěvě Extremadury slíbil, že vláda v září předloží národní plán boje proti klimatickým změnám. „Vidíme, jak se klimatická krize zrychluje, stává se častější a má stále závažnější dopady,“ citovala jeho prohlášení španělská televize.
Vláda v Madridu také oznámila, že příští týden budou v horní komoře parlamentu čtyři ministři odpovídat na dotazy senátorů a vysvětlovat postup vlády během lesních požárů. Příští úterý také vláda vyhlásí v postižených oblastech stav mimořádné události, což ji zavazuje k pomoci regionům při obnově zničených oblastí poté, co bude oheň uhašen a vyčíslí se škody.
Čtvrtou obětí lesních požárů se stal pětačtyřicetiletý muž. Zemřel ve městě Salamanka poté, co se už minulý týden nadýchal kouře, když pomáhal s hašením požárů jako dobrovolník. Už dříve média informovala o úmrtí požárníka při havárii hasičského vozu v provincii León a smrti dvou dobrovolníků, kteří utrpěli při hašení požárů popáleniny.
Podle španělského resortu vnitra je v souvislosti se šířením lesních požárů vyšetřováno už 127 lidí.
Postižené oblasti ve Španělsku má příští týden navštívit také král Filip VI. s manželkou, aby podpořili místní a poděkovali záchranářům. Král s královnou rovněž požádali nadaci Hesperia, jejímiž jsou čestnými předsedy, aby zjistila, jak může v postižených oblastech konkrétně finančně pomoci.
Požáry ve Španělsku podle předběžných údajů evropského systému EFFIS už letos zničily přes 403 tisíc hektarů území. Pokud se tyto odhady potvrdí, půjde o největší rozsah od roku 2006.
Také v Portugalsku už pokles teplot vzduchu pomohl zlepšit situaci s lesními požáry a o víkendu by mělo počasí hasičům dále pomoci. Očekává se další pokles teplot a v neděli by mohlo na jihu a v centrální části země i zapršet.
Vědkyně Cristina Santín Nuño ze Španělské národní výzkumné rady popsala, že „ideální podmínky“ pro velké a nebezpečné lesní požáry se vyskytují stále častěji kvůli změnám v klimatu a způsobu, jakým lidé využívají půdu.
Sezóna rozsáhlých lesních požárů
Požáry, které zasáhly zejména jižní Evropu, letos zachvátily čtyřikrát více půdy než je průměr za stejné období za poslední dvě desetiletí, uvádějí oficiální údaje, které byly aktualizovány v pátek a mohou být dále revidovány. Napsal to britský list The Guardian.
Lesní požáry pustošící kontinent letos spálily více než jeden milion hektarů. Podle listu je rok 2025 nejhorším rokem v historii, byť do konce sezóny lesních požárů chybí přibližně měsíc.
Požáry spálily domy, zčernaly lesy a „udusily vzdálená města“. Data z Evropského informačního systému o lesních požárech, která datují požáry až do roku 2003, ukazují, že letos shořelo 1 015 024 hektarů půdy – což překonalo předchozí rekord 988 544 hektarů z roku 2017. V součtech zatím uplynulé týdny schází.