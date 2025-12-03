Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

Policie v Hongkongu dokončila pátrání po pozůstatcích obětí požáru uvnitř všech sedmi budov bytového komplexu, který vyhořel minulý týden. Píše to agentura Reuters. Bilance mrtvých stoupla na 159. Úřady nadále pohřešují jedenatřicet lidí, hledat budou nyní pod vnějšími troskami. Oheň připravil o domov stovky lidí.
Ze 159 obětí identifikovaly úřady 140 osob. Je mezi nimi jedenadevadesát žen a devětačtyřicet mužů. Nejmladší oběti byl jeden rok a nejstarší sedmadevadesát let.
Správa města v úterý oznámila, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.
V souvislosti s požárem zadržela policie již dříve patnáct lidí pro podezření z neúmyslného zabití. Zatčení dalších šesti podezřelých oznámily úřady ve středu. Kvůli možné korupci pak policie zadržela v předchozích dnech čtrnáct lidí.
Úřady zadržely i muže, který žádal prošetření okolností vzniku požáru
Úřady rovněž zadržely čtyřiadvacetiletého muže pro podezření z rozvratné činnosti. Muž se podílel na vzniku internetové petice, která požadovala nezávislé prošetření okolností vzniku požáru. Jeho zadržení kritizovaly lidskoprávní organizace Amnesty International nebo Human Rights Watch, píše BBC.
Několik obyvatel vyhořelého komplexu neslyšelo požární hlásiče, když začalo hořet, píše stanice BBC. Hasiči následně zjistili, že ve všech budovách nefungovaly tyto alarmy dobře.
Úřady v září 2024 obyvatelům komplexu sdělily, že riziko požáru je nízké. Lidé se totiž ptali na hořlavost materiálu, ze kterého byly ochranné sítě kolem budov vyrobeny, napsala agentura Reuters.