Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie v Hongkongu dokončila pátrání po pozůstatcích obětí požáru uvnitř všech sedmi budov bytového komplexu, který vyhořel minulý týden. Píše to agentura Reuters. Bilance mrtvých stoupla na 159. Úřady nadále pohřešují jedenatřicet lidí, hledat budou nyní pod vnějšími troskami. Oheň připravil o domov stovky lidí.

Ze 159 obětí identifikovaly úřady 140 osob. Je mezi nimi jedenadevadesát žen a devětačtyřicet mužů. Nejmladší oběti byl jeden rok a nejstarší sedmadevadesát let.

Správa města v úterý oznámila, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.

Po požáru obytného komplexu v Hongkongu jsou desítky mrtvých
Požár obytného komplexu v Hongkongu

Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.

V souvislosti s požárem zadržela policie již dříve patnáct lidí pro podezření z neúmyslného zabití. Zatčení dalších šesti podezřelých oznámily úřady ve středu. Kvůli možné korupci pak policie zadržela v předchozích dnech čtrnáct lidí.

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených
Rodinní příslušníci vzdávají hold obětem smrtelného požáru

Úřady zadržely i muže, který žádal prošetření okolností vzniku požáru

Úřady rovněž zadržely čtyřiadvacetiletého muže pro podezření z rozvratné činnosti. Muž se podílel na vzniku internetové petice, která požadovala nezávislé prošetření okolností vzniku požáru. Jeho zadržení kritizovaly lidskoprávní organizace Amnesty International nebo Human Rights Watch, píše BBC.

Několik obyvatel vyhořelého komplexu neslyšelo požární hlásiče, když začalo hořet, píše stanice BBC. Hasiči následně zjistili, že ve všech budovách nefungovaly tyto alarmy dobře.

Úřady v září 2024 obyvatelům komplexu sdělily, že riziko požáru je nízké. Lidé se totiž ptali na hořlavost materiálu, ze kterého byly ochranné sítě kolem budov vyrobeny, napsala agentura Reuters.

Tisíce lidí uctily památku obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu
Lidé přicházejí položit květiny a pomodlit se u provizorního památníku u bytového komplexu v Hongkongu

Výběr redakce

Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

před 12 mminutami
Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

před 21 mminutami
Končící ministři čekají diskusi o úpravě rozpočtu, ale ne rozhodnutí

Končící ministři čekají diskusi o úpravě rozpočtu, ale ne rozhodnutí

před 24 mminutami
Bývalá šéfka unijní diplomatické služby čelí obvinění z podvodu a korupce

Bývalá šéfka unijní diplomatické služby čelí obvinění z podvodu a korupce

před 50 mminutami
Liberecký kraj stále jedná o kupní smlouvě k hotelu a vysílači Ještěd

Liberecký kraj stále jedná o kupní smlouvě k hotelu a vysílači Ještěd

před 1 hhodinou
Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Silné nastavení routeru pomůže se zabezpečením domácí sítě

Silné nastavení routeru pomůže se zabezpečením domácí sítě

před 1 hhodinou
Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

08:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

Rafinerie v srbském Pančevu v úterý 2. prosince oznámila, že kvůli nedostatku surové ropy přerušuje provoz. Její provozovatel, společnost NIS většinově vlastněná ruskými subjekty, se ocitl pod americkými sankcemi uvalenými kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Firma o tom informovala v tiskovém sdělení.
před 12 mminutami

Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

Policie v Hongkongu dokončila pátrání po pozůstatcích obětí požáru uvnitř všech sedmi budov bytového komplexu, který vyhořel minulý týden. Píše to agentura Reuters. Bilance mrtvých stoupla na 159. Úřady nadále pohřešují jedenatřicet lidí, hledat budou nyní pod vnějšími troskami. Oheň připravil o domov stovky lidí.
před 21 mminutami

Bývalá šéfka unijní diplomatické služby čelí obvinění z podvodu a korupce

Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na prohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).
před 50 mminutami

Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří žádnému z rukojmí, uvedl ve středu ráno úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael tak stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmí, jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana. Skupina spřízněná s teroristickým hnutím Hamás později uvedla, že tělo rukojmí hledá s pomocí týmu Červeného kříže.
08:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Norsko a Německo dají dalších téměř sedmnáct miliard korun na zbraně pro Ukrajinu

Norsko dá dalších pět set milionů eur (dvanáct miliard korun) na nákup zbraní pro Ukrajinu prostřednictvím iniciativy Severoatlantické aliance, Německo přispěje dalšími dvěma sty miliony eur (4,8 miliardy korun), uvedli ministři zahraničí obou zemí Espen Barth Eide a Johann Wadephul před jednáním zemí NATO v Bruselu. Celkem podle šéfa NATO Marka Rutteho spojenci do konce roku na iniciativu přispějí sumou kolem pěti miliard dolarů (104 miliard korun).
před 2 hhodinami

První čínský pokus přistát s opakovaně použitelnou raketou selhal

První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň podobně jako rakety americké společnosti SpaceX, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.
před 2 hhodinami

Rada EU se dohodla s europarlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska

Rada Evropské unie (EU), která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Evropským parlamentem a členskými státy Rady EU.
03:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla

Ruský vládce Vladimir Putin jednal v Kremlu s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem o rusko-ukrajinské válce. Po téměř pěti hodinách debata skončila bez výsledku. Rusko dosud odmítlo všechny návrhy a pokračuje v agresi proti Ukrajině, kde pomalu zabírá další území a ostřeluje cíle po celé zemi.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...