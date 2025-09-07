Ve Skotsku slavnostně odhalili pomník československého pilota Františka Hekla, který za druhé světové války sloužil v britském Královském letectvu RAF. Na místě jeho smrti nechalo pomník postavit české ministerstvo obrany. To letos uvolnilo na péči o české válečné hroby v zahraničí pět milionů korun.
Ve Skotsku odhalili pomník československého letce
Neklidná hladina skotského jezera Loch Doon napsala před 84 lety poslední kapitolu příběhu jednoho ze dvou a půl tisíců Čechů a Slováků, kteří se za druhé světové války přidali k britskému letectvu. František Hekl, pilot 312. stíhací perutě RAF, odstartoval v říjnu 1941 na svůj druhý cvičný let. Jeho letoun spitfire se ale na základnu nevrátil – zřítil se do jezera a šestadvacetiletý pilot zahynul.
Letcův prasynovec Vlastimil Heckel už jednou jezero navštívil, nyní se ale vrátil, aby pomohl odhalit památník, který jeho prastrýce připomíná. „Vždycky jsem toužil po tom sem alespoň nějaký pomníček dostat,“ uvedl.
Poslední momenty pilota
Pomník je vysoký dva metry, váží tři tuny a je na něm text v češtině i angličtině. Ukazovat má poslední momenty pilota, který se pravděpodobně pokoušel o nouzové přistání do vody. „Z toho vznikla prvotní myšlenka, kterou jsme poté rozvíjeli: křídlo spitfira nořící se jakoby do hladiny, do vod jezera Loch Doon,“ popsal akademický malíř z Vojenského historického ústavu Pavel Holý.
Návrhy, které na papír Holý nakreslil, do žuly následně vyřezal a vybrousil tamní sochař Kevin Roberts. „Popírá to zákony gravitace a bude je to popírat i nadále,“ prohlásil o pomníku sochař.
Tělo Františka Hekla se na dně jezera nikdy nenašlo. Letoun ale před 43 lety vyzvedli potápěči a nadšenci zrekonstruovali. Ve Skotsku je to jediný bojový spitfire.