Letošní ročník festivalu alternativní kultury Burning Man provází rozmary počasí. Akci, která se každý rok koná v poušti v americkém státě Nevada, nejprve narušila písečná bouře, po ní následoval intenzivní déšť. Desítky tisíc návštěvníků se tak na akci, která končí v neděli, dostávaly se značným zpožděním. Odpůrci festivalu tvrdí, že se proti jeho pořádání staví příroda. Akci kritizují kvůli nadměrné konzumaci drog, až příliš liberální atmosféře nebo dopadům na přírodu.
Písečná bouře s intenzivním deštěm. Festival Burning Man zkomplikovalo počasí
3 minuty