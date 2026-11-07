Paraguay má nového prezidenta. Předchůdce krátce předtím sesadili

Novým prezidentem Paraguaye se stal Pedro Alliana, v pátek složil přísahu. Do úřadu se dostal několik hodin poté, co tamní úřady umístily exprezidenta Santaga Peňu do domácího vězení v souvislosti s kauzou krachu digitální banky a finanční krizí. Peňu sesadil paraguayský parlament.
Peňa byl zhruba hodinu předtím jednomyslným hlasováním Senátu zbaven prezidentského úřadu. Zákonodárci přitom poukazovali na otázky týkající se jeho dřívějších vazeb na zkrachovalou digitální banku ueno, která zabezpečovala účty téměř polovině obyvatel Paraguaye.
Přestože Peňa ve čtvrtek nabídl svou rezignaci, Senát se rozhodl dokončit proces impeachmentu. Jeho rezignaci nepřijal, následně rychle přistoupil k uvedení jeho dosavadního zástupce Alliany do funkce.
Obvinění vůči Peňovi se stále upřesňují, uvedli státní zástupci. Mohla by prý zahrnovat i „obchodování s vlivem“. Peňu si na sobotní ráno předvolalo paraguayské státní zastupitelství. Rezignaci podali další členové Peñova nejbližšího okolí, včetně ministra vnitra, vedoucího prezidentské kanceláře a dvou poradců.
Politická nestabilita
Politická krize započala v Paraguayi na začátku týdne, kdy tamní centrální banka zasáhla proti bance ueno, mezi jejíž klienty se řadí mimo osob, které dříve neměly přístup k bankovnímu účtu.
Banka od svého založení v roce 2021 rychle rostla. Objevily se však otázky ohledně jejích úvěrových praktik a vazeb na paraguayské politické a finanční elity, včetně Peni, který byl až do loňského roku akcionářem banky, a šéfa centrální banky Carlose Carvalla, který stál v čele ueno do roku 2023.
Příslušné orgány v obviněních tvrdily, že se exprezident dopustil střetu zájmů, manipuloval s regulačním dohledem, odklonil penzijní prostředky a podílel se na institucionálním krytí případu zahrnujícího centrální banku. Peňa jakékoli pochybení popřel a uvedl, že jde o záležitost regulace. Centrální banka rovněž odmítla, že by došlo ke střetu zájmů.
V době Peňova zatčení se před jeho rezidencí shromáždily desítky demonstrantů. Policie kolem objektu zřídila bezpečnostní kordon.
Politická krize se přenesla do ulic. Demonstranti ve velkém míří do centra Asunciónu a požadují vyvození odpovědnosti za krach banky a rychlejší odškodnění vkladatelů, jejichž úspory zůstávají zmrazené. Malé skupiny demonstrantů se v pátek shromáždily před sídlem centrální banky a skandovaly: „Chceme své peníze.“
K lidem, kteří se ke svým účtům nemohou dostat, patří také důchodci, kteří prostřednictvím banky ueno dostávají státní dávky. Peňa začátkem tohoto týdne schválil zákon, který má urychlit výplaty postiženým vkladatelům, a někteří majitelé účtů začali své peníze získávat zpět již ve čtvrtek.