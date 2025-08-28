Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar prohlásil, že nepočítá se vznikem palestinského státu. Podle agentury Reuters to řekl na novinářský dotaz po středečním setkání se svým americkým protějškem Marcem Rubiem ve Washingtonu. Jednání, které se mělo týkat mimo jiné poválečného uspořádání Pásma Gazy, označil Saar bez bližších podrobností za produktivní.
Palestinský stát nebude, řekl Saar po jednání s Rubiem
Saar dorazil do Washingtonu v den, kdy americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters vedl v Bílém domě strategickou schůzku o válce v Pásmu Gazy, jíž se zúčastnili mimo jiné bývalý britský premiér Tony Blair a bývalý Trumpův vyslanec pro Blízký východ Jared Kushner. Izraelský ministr reagoval na dotaz, jaký má plán pro budoucí palestinský stát. Odvětil, že žádný nebude.
Po jednání s Rubiem svému americkému protějšku na síti X Saar poděkoval za trvalou podporu Izraele. „Měli jsme produktivní schůzku o společných výzvách a zájmech obou našich národů,“ uvedl.
Velká část mezinárodního společenství stále usiluje o to, aby současný konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, při němž v Gaze umírají tisíce civilistů, vedl k dvoustátnímu řešení blízkovýchodní krize. Vláda premiéra Bejnamina Netanjahua však o palestinském státu nehovoří, krajně pravicoví ministři jej otevřeně odmítají. Izrael nedávno schválil budování nových židovských osad na Západním břehu, což zahraniční země považují za zásadní překážku k vytvoření palestinského státu.