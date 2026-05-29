„Oslavování banditů“. Polsko kritizuje nový název ukrajinské jednotky

Polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na jehož základě jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tato kontroverzní armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.
Zelenskyj tento týden pojmenování bojové jednotky po UPA označil za součást snah o obnovu historických tradic ukrajinské armády. Chtěl také vyzdvihnout její zásluhy. Jednotka je součástí ukrajinských sil pro zvláštní operace. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se podílela na obraně a osvobozování Kyjevské oblasti a bojovala při protiofenzivě v Charkovské oblasti.
Podle polského prezidenta Karola Nawrockého Zelenskyj svým rozhodnutím „dodal nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě“. Navrhl, aby Polsko ukrajinského prezidenta zbavilo Řádu bílé orlice. Nejvyšší polské vyznamenání Zelenskyj obdržel v roce 2023 od tehdejšího prezidenta Andrzeje Dudy.
Zelenskyj podle Nawrockého ukázal, že v souvislosti „s oslavováním banditů a vrahů z Ukrajinské povstalecké armády není Ukrajina z hlediska mentality připravená na to, aby se stala členem evropské rodiny“. Ti, kteří jsou pro vstup Ukrajiny do EU „bez žádných očekávání“, se mýlí, uvedl polský národněkonzervativní prezident.
„Zbytečné vyostření historických rozdílů“
Polský premiér Donald Tusk podle serveru onet.pl řekl, že jednání Zelenského „znovu zbytečně vyostřuje otázku historických rozdílů na poměrně znepokojivou úroveň“ a dotýká se polské citlivosti ohledně některých historických událostí.
Zároveň by ale chtěl, „aby se prezidenti obou zemí moudře starali o to, aby naše vztahy byly co nejlepší“. Dodal, že pro Polsko a Ukrajinu je společné přátelství, spolupráce i spojenectví tváří v tvář hrozbě ze strany Ruska něčím nedocenitelným. „Jestli se pohádáme o minulost, budoucnost vyhraje někdo jiný. Ukrajinský prezident by to měl konečně pochopit. Polský také. Než bude pozdě,“ varoval Tusk.
Také mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór podotkl, že věc využije ruská propaganda, která se pokusí vrazit klín mezi Poláky a Ukrajince. „Na pojmenování ukrajinské jednotky Hrdinové UPA máme jednoznačně negativní pohled,“ uvedl. Toto rozhodnutí podle něho zraňuje památku obětí Ukrajinské povstalecké armády a brání v polsko-ukrajinském dialogu. O věci ve čtvrtek mluvil náměstek šéfa polské diplomacie Marcin Bosacki s ukrajinským velvyslancem ve Varšavě Vasylem Bodnarem, píše agentura PAP.
Polsko patří mezi nejrozhodnější spojence Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské agresi. Vztahy obou zemí nicméně zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.
Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.