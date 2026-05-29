„Oslavování banditů“. Polsko kritizuje nový název ukrajinské jednotky


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na jehož základě jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tato kontroverzní armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.

Zelenskyj tento týden pojmenování bojové jednotky po UPA označil za součást snah o obnovu historických tradic ukrajinské armády. Chtěl také vyzdvihnout její zásluhy. Jednotka je součástí ukrajinských sil pro zvláštní operace. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se podílela na obraně a osvobozování Kyjevské oblasti a bojovala při protiofenzivě v Charkovské oblasti.

Podle polského prezidenta Karola Nawrockého Zelenskyj svým rozhodnutím „dodal nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě“. Navrhl, aby Polsko ukrajinského prezidenta zbavilo Řádu bílé orlice. Nejvyšší polské vyznamenání Zelenskyj obdržel v roce 2023 od tehdejšího prezidenta Andrzeje Dudy.

Zelenskyj podle Nawrockého ukázal, že v souvislosti „s oslavováním banditů a vrahů z Ukrajinské povstalecké armády není Ukrajina z hlediska mentality připravená na to, aby se stala členem evropské rodiny“. Ti, kteří jsou pro vstup Ukrajiny do EU „bez žádných očekávání“, se mýlí, uvedl polský národněkonzervativní prezident.

Zelenskyj přijel do Varšavy kvůli usmíření historické křivdy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s polským premiérem Donaldem Tuskem

„Zbytečné vyostření historických rozdílů“

Polský premiér Donald Tusk podle serveru onet.pl řekl, že jednání Zelenského „znovu zbytečně vyostřuje otázku historických rozdílů na poměrně znepokojivou úroveň“ a dotýká se polské citlivosti ohledně některých historických událostí.

Zároveň by ale chtěl, „aby se prezidenti obou zemí moudře starali o to, aby naše vztahy byly co nejlepší“. Dodal, že pro Polsko a Ukrajinu je společné přátelství, spolupráce i spojenectví tváří v tvář hrozbě ze strany Ruska něčím nedocenitelným. „Jestli se pohádáme o minulost, budoucnost vyhraje někdo jiný. Ukrajinský prezident by to měl konečně pochopit. Polský také. Než bude pozdě,“ varoval Tusk.

Také mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór podotkl, že věc využije ruská propaganda, která se pokusí vrazit klín mezi Poláky a Ukrajince. „Na pojmenování ukrajinské jednotky Hrdinové UPA máme jednoznačně negativní pohled,“ uvedl. Toto rozhodnutí podle něho zraňuje památku obětí Ukrajinské povstalecké armády a brání v polsko-ukrajinském dialogu. O věci ve čtvrtek mluvil náměstek šéfa polské diplomacie Marcin Bosacki s ukrajinským velvyslancem ve Varšavě Vasylem Bodnarem, píše agentura PAP.

Přebírání propagandy mainstreamovými médii je pro Rusko úspěchem, uvedla estonská tajná služba
Ruská vlajka na pevnosti Ivangorod na estonsko-ruské hranici za řekou Narvou

Polsko patří mezi nejrozhodnější spojence Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské agresi. Vztahy obou zemí nicméně zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.

Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. K výbuchu došlo ještě na startovací rampě, což je podle experta pro firmu o to závažnější.
„Oslavování banditů". Polsko kritizuje nový název ukrajinské jednotky

Polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na jehož základě jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tato kontroverzní armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.
Maďarský pochod hrdosti letos nezakážeme, uvedla tamní policie

Maďarská policie v pátek uvedla, že nevidí důvod zakázat pochod hrdosti plánovaný v Budapešti na příští měsíc. Informuje o tom agentura AFP, podle které jde o obrat oproti loňsku, kdy byla tato akce na podporu komunity LGBTQ+ z iniciativy vlády tehdejšího národně-konzervativního premiéra Viktora Orbána oficiálně zakázaná.
V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
Hurikánová sezona bude letos zřejmě slabší, stoupá hrozba tajfunů

S červnem začíná hurikánová sezona v Atlantiku. Oblast tropického oceánu, která je klíčová pro vývoj hurikánů, je teď sice nadprůměrně teplá, přesto meteorologové z amerického NOAA (Národního úřadu pro oceány a atmosféru) letos očekávají spíše klidnější průběh. Silné by naopak mohly být tajfuny v Pacifiku.
Ukrajinské sršně ohrožují ruské zásobování Krymu

Útoky ukrajinských dronů stále více komplikují Rusům zásobování nelegálně anektovaného Krymu. Okupační správa Chersonské oblasti kvůli tomu omezila provoz na jedné části hlavní silnice spojující Krym přes okupovaný východ Ukrajiny s Ruskem. Ukrajinské drony komplikují invazním vojskům rovněž provoz na silnici z přístavního Mariupolu do Doněcku.
Evropa se otepluje dvakrát rychleji než průměr světa. Současná vedra jsou dokladem

V Evropě tento týden padly teplotní rekordy mimo jiné ve Velké Británii, Irsku a Francii. Za horkem, které se obvykle vyskytuje až na vrcholu léta, stojí takzvaná „teplotní kopule“ teplého vzduchu ze severní Afriky, která se ocitla uvězněná pod tlakovou výší nad západní Evropou. A vliv má i fakt, že Evropa se otepluje výrazně rychleji než zbytek planety – každá další vlna veder je tak vzhledem k tomuto vyššímu základu intenzivnější.
