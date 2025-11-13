Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

Ze základny na Mysu Canaveral na Floridě ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Do vesmíru vynese dva satelity, které se mají podílet na výzkumu Marsu v rámci mise EscaPADE. Start byl původně plánován na středu, ale byl zrušen kvůli sluneční bouři, napsala agentura Reuters.
Dvojice satelitů se po vypuštění z nákladního prostoru rakety vydá na 22 měsíců trvající cestu k Marsu a poté bude následovat jejich jedenáct měsíců dlouhé orbitální studium klimatu planety.
Nosič New Glenn od Blue Origin poprvé po několika odkladech odstartoval letos v lednu. Firma se podle agentury AFP snaží dohnat zpoždění, které má vůči firmě SpaceX dalšího amerického miliardáře Elona Muska.
Podle záměru Blue Origin by se část pohonu rakety měla po startu vrátit na Zemi, aby jí bylo možné použít pro další lety. Společnost, která se snaží získat zakázky ve vesmírných programech amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), vyvíjí i zařízení pro přistání na Měsíci.