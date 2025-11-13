Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Ze základny na Mysu Canaveral na Floridě ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Do vesmíru vynese dva satelity, které se mají podílet na výzkumu Marsu v rámci mise EscaPADE. Start byl původně plánován na středu, ale byl zrušen kvůli sluneční bouři, napsala agentura Reuters.

Dvojice satelitů se po vypuštění z nákladního prostoru rakety vydá na 22 měsíců trvající cestu k Marsu a poté bude následovat jejich jedenáct měsíců dlouhé orbitální studium klimatu planety.

Nosič New Glenn od Blue Origin poprvé po několika odkladech odstartoval letos v lednu. Firma se podle agentury AFP snaží dohnat zpoždění, které má vůči firmě SpaceX dalšího amerického miliardáře Elona Muska.

Společnost SpaceX provedla další zkoušku lodi Starship
Kosmická loď Starship společnosti SpaceX při startu v Texasu

Podle záměru Blue Origin by se část pohonu rakety měla po startu vrátit na Zemi, aby jí bylo možné použít pro další lety. Společnost, která se snaží získat zakázky ve vesmírných programech amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), vyvíjí i zařízení pro přistání na Měsíci.

Výběr redakce

Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš

Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
BBC se omluvila Trumpovi za úpravu jeho projevu, čelí ale novému obvinění

BBC se omluvila Trumpovi za úpravu jeho projevu, čelí ale novému obvinění

před 1 hhodinou
V Ázerbájdžánu odsoudili francouzského podnikatele k 12 letům vězení, píše AFP

V Ázerbájdžánu odsoudili francouzského podnikatele k 12 letům vězení, píše AFP

před 2 hhodinami
Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomněla deset let od teroru

„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomněla deset let od teroru

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář

Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář

před 3 hhodinami
Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hegseth oznámil zahájení operace proti narkoteroristům

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve čtvrtek oznámil zahájení vojenské operace Southern Spear (Jižní kopí), která je podle něj zaměřená proti narkoteroristům na západní polokouli. Hegseth to oznámil na sociální síti X s tím, že operaci nařídil americký prezident Donald Trump.
před 22 mminutami

Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

Ze základny na Mysu Canaveral na Floridě ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Do vesmíru vynese dva satelity, které se mají podílet na výzkumu Marsu v rámci mise EscaPADE. Start byl původně plánován na středu, ale byl zrušen kvůli sluneční bouři, napsala agentura Reuters.
před 40 mminutami

BBC se omluvila Trumpovi za úpravu jeho projevu, čelí ale novému obvinění

Britská veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že prošetřuje nové obvinění ohledně úpravy projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednom ze svých pořadů. Jde o druhé podobné obvinění poté, co v neděli kvůli kauze sestříhaného projevu Trumpa z roku 2021 rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. BBC se Trumpovi za způsob editace omluvila, odmítla ale požadavek na finanční náhradu.
před 1 hhodinou

V Ázerbájdžánu odsoudili francouzského podnikatele k 12 letům vězení, píše AFP

Ázerbájdžánský soud ve čtvrtek poslal francouzského podnikatele Anasse Derraze na dvanáct let do vězení za přijetí úplatku od ruského oligarchy v případu, do kterého je zapleten i Alexandre Benalla, někdejší blízký spolupracovník francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Uvedla to agentura AFP.
před 2 hhodinami

„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomněla deset let od teroru

Francie si ve čtvrtek připomněla deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže, při nichž ozbrojenci zabili 130 lidí. Na řadě míst metropole se konaly pietní akce, výstavy i koncerty. Hlavní státní ceremonie se účastnil prezident Emmanuel Macron, který přes den navštívil všechna místa útoků, k nimž se přihlásila organizace Islámský stát (IS).
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář

Zločiny války v bývalé Jugoslávii jsou opět v centru pozornosti. Milánské státní zastupitelství začalo po třiceti letech prošetřovat už déle známé obvinění, že italští občané, ale nejen oni, údajně jezdili v devadesátých letech během války v bývalé Jugoslávii do Sarajeva na takzvané sniperské safari. „Platili za to, aby mohli přijet na hory obklopující Sarajevo a beztrestně střílet na jeho obyvatele,“ říká investigativní novinář Ezio Gavazzeni.
před 3 hhodinami

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Parlament odsouhlasil také snížení byrokracie a zmírnění zátěže pro firmy v souvislosti s podáváním zpráv o udržitelnosti.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

Židovští osadníci v noci na čtvrtek při dalším útoku na palestinské obce na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu zapálili mešitu. Uvedli to tamní obyvatelé. Ve středu přitom násilnosti osadníků odsoudili i izraelský prezident Jicchak Herzog či náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir. Reagovali na úterní útok na dvě palestinské vesnice, při nichž se osadníci střetli i s izraelskými vojáky. Izraelská armáda ve čtvrtek oznámila zabití dvou Palestinců, kteří podle ní chystali na Západním břehu Jordánu útoky.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...