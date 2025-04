Nový vládce „čistí“ Kuvajt, 42 tisíc lidí ztratilo občanství

před 16 m minutami | Zdroj: France24 , The New Arab , amwaj.media , The Financial Times , Al-Monitor , Gulf News

O tom, kdo má nárok na to být Kuvajťanem, rozhoduje takzvaný nejvyšší výbor, kterému předsedá ministr vnitra. Každý týden jsou jména těch, kdo jsou zbaveni státní příslušnosti, zveřejňována, takže Kuvajťané s obavami procházejí seznamy, zda v nich nenaleznou svoje jméno, případně své příbuzné, upozornil list The Financial Times (FT).

Legislativní změna se týká i známých osobností včetně umělců či aktivistů. V poslední době vláda zbavila občanství třeba známého islámského kazatele Nabila al-Awadiho a novináře Mubaraka al-Omaira, kampaň by ale mohla zasáhnout i bývalého národního brankáře a kazatele Ahmada al-Tarabulsiho, zmiňuje web The New Arab.

Povinné testy DNA

Kuvajtská vláda navíc vydala novou ministerskou rezoluci, která povoluje používání pokročilých vědeckých metod – včetně DNA a biometrické analýzy – při rozhodování o udělení, zrušení, potvrzení nebo odebrání kuvajtského občanství, informoval server Gulf News.

Cílem nařízení je podle úřadů zvýšit přesnost a integritu procedur týkajících se občanství prostřednictvím moderních technologií.

K určení způsobilosti k získání kuvajtské národnosti tak bude povoleno použití testování DNA a biometrických údajů, jako jsou otisky prstů, rozpoznávání obličeje a skenování duhovky. Žadatelé budou muset povinně podstoupit testování ve střediscích určených a certifikovaných ministerstvem vnitra, píše Gulf News s odkazem na místní média.

Vzorky DNA mohou být odebírány z různých zdrojů, včetně krve, slin, vlasů, kostí a moči. Doporučení pak budou předložena nejvyššímu výboru. Kuvajtští činitelé tvrdí, že tento krok je klíčový k dodržení závazku země zajistit „transparentnost, přesnost a zákonný řádný proces ve věcech národní identity“, doplňuje Gulf News.