Moskevská burza stopla obchody v dolarech a eurech

Peter Harrell, bývalý vrchní ředitel Bílého domu pro mezinárodní ekonomiku, řekl agentuře Reuters, že Spojené státy „směřují k něčemu, co začíná vypadat jako snaha o zavedení globálního finančního embarga na Rusko“.

„Navyšujeme rizika pro finanční instituce, které obchodují s ruskou válečnou ekonomikou, odstraňujeme způsoby, jak obcházet sankce, a snižujeme schopnost Ruska mít prospěch z přístupu k zahraničním technologiím, vybavení, softwaru a IT službám,“ vypočítala americká ministryně financí Janet Yellenová.

Oznámilo také, že cílem nových sankcí je „architektura ruského finančního systému“, kterou podle něj ruské úřady „přeorientovaly na usnadnění investic do (ruského) vojenského průmyslu a na nákup zboží nutného pro další agresi proti Ukrajině“. Na sankčním seznamu je proto právě moskevská burza či například pojišťovna Sogaz.

Jeden z pracovníků velkého ruského vývozce komodit, na kterého se nevztahují sankce, řekl agentuře Reuters: „Je nám to jedno, máme (čínské) jüany. Sehnat v Rusku dolary a eura je prakticky nemožné.“

Analytik Jurij Popov ze společnosti SberCIB Investment Research předpověděl, že nové sankce by neměly ovlivnit kurz rublu ve středně dlouhém horizontu. „V krátkém období mohou nastat velké výkyvy,“ upozornil nicméně.

Podle Lajska ruské banky ve snaze uklidnit situaci informovaly o tom, že vklady jsou do určité výše pojištěné. „Prohlášení o tomto pojištění příliš nezabírá, protože se v Rusku údajně tvoří před bankami dlouhé fronty,“ dodal.

Podle analytika Purple Trading Petra Lajska bude důsledkem nových sankcí ještě větší orientace Ruska směrem k Číně a čínskému jüanu. „Pro ruské obyvatele však rozhodně není jüan preferovanou měnou, ve které by měli držet své úspory. Ruské banky tak mohou v následujících dnech čelit runům – tak označujeme situaci, kdy příliš mnoho lidí chce najednou vybrat své úspory. To může vést až ke kolapsům některých bank,“ popsal Lajsek.

Vzhledem k tomu, že Moskva usiluje o užší obchodní a politické vztahy s Pekingem, čínský jüan vytlačil dolar a stal se již nejobchodovanější měnou na moskevské burze. Například v květnu představoval 53,6 procenta všech obchodů s cizími měnami.

Rozšířením rozsahu sekundárních sankcí USA zvyšují tlak na finanční instituce v dalších zemích, které obchodují s Ruskem – jde zejména o Čínu, která se po invazi na Ukrajinu s Moskvou sblížila, upozornil list Financial Times. Napsal také, že podle lidí obeznámených s touto záležitostí požádal ruský vůdce Vladimir Putin během státní návštěvy Pekingu minulý měsíc svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga o posílení vazeb mezi finančními sektory obou zemí.

Ačkoli Čína a Rusko jednají o vyčlenění malého počtu čínských bank, které by prováděly transakce s ruskými protistranami, seznam navrhovaných vazeb zůstává oproti požadavkům Moskvy krátký. To je podle zdrojů Financial Times známkou toho, že v Pekingu přetrvávají velké obavy právě z možných dopadů sekundárních sankcí ze strany USA.

Ruská centrální banka se připravovala

Ruská centrální banka se na podobné sankce připravuje již zhruba dva roky. V červenci 2022 oznámila, že modeluje různé scénáře sankcí s účastníky devizového trhu a infrastrukturními organizacemi.

Ruská mutace magazínu Forbes ve stejném roce informovala, že centrální banka diskutuje o mechanismu řízení kurzu rublu vůči dolaru v případě zastavení směnných obchodů při zavedení sankcí proti moskevské burze a jejímu Národnímu clearingovému centru. To bylo novými sankcemi rovněž zasaženo.