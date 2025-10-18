Německou obranu před drony rozebrala Zóna ČT24

Největším dodavatelem vojenské pomoci Ukrajině na celém světě je nyní Německo. I to může být důvodem, proč se podobně jako další evropské státy stává dějištěm stále více dronových incidentů. Politici proto hledají rychlá řešení, jak zemi zajistit lepší ochranu a účinněji reagovat. V cestě jim ovšem stojí směsice zákazů a předpisů, včetně omezení z dob po druhé světové válce. Vláda, která nemá v parlamentu ústavní většinu, chce některá pravidla změnit za použití právní kličky.
Pořad Zóna ČT24 se také věnoval rozhovorům amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem a s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským. Probral ruské vlivové operace, českou muniční iniciativu nebo se zaměřil na osud Pásma Gazy po uzavření příměří Hamásu s Izraelem. Rovněž ukázal letecký výcvik budoucích pilotů stíhacích letounů F-35 a nastínil, jak Němci hodlají řešit válečnou munici na dně Baltského moře.