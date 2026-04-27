Největší světový výrobce kondomů zvýší ceny kvůli válce s Íránem

Největší světový výrobce kondomů, malajsijská společnost Karex, oznámil, že se chystá zdražit své výrobky o dvacet až třicet procent. Rozhodnutí zdůvodňuje dopady války kolem Íránu na globální dodavatelské řetězce se surovinami odvozenými od ropy.
Společnost Karex vyrábí více než pět miliard kondomů ročně a dodává je globálním značkám, jako jsou Durex a Trojan. Společnost sídlící v malajsijském Pontianu zásobuje také veřejné zdravotnické systémy, například britskou Národní zdravotní službu, programy OSN a Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.
Generální ředitel Karexu Goh Miah Kiat vysvětlil, že konflikt na Blízkém východě a komplikace v Hormuzském průlivu vedly k prudkému růstu výrobních nákladů na latexové výrobky, zejména kvůli nedostatku surovin, z nichž se některé vyrábějí z ropy.
Mezi zasažené materiály patří čpavek, který se používá ke konzervaci latexu, a lubrikanty na bázi silikonu, nezbytné při výrobě kondomů.
„Situace je mimořádně křehká. Ceny jsou velmi vysoké a nám nezbývá než tyto náklady přenést na zákazníky,“ řekl generální ředitel agentuře Reuters. Zároveň varoval, že společnost „zvýší ceny o dvacet až třicet procent, případně i o více, pokud válka v Íránu bude nadále narušovat dodávky surovin“ používaných při výrobě kondomů.
Zásilky kondomů na uvázlých lodích
Eskalace konfliktu s Íránem vedla k vážným narušením námořní dopravy přes Hormuzský průliv, kterým prochází zhruba pětina celosvětově spotřebované ropy a zkapalněného zemního plynu i další petrochemické produkty.
Íránské hrozby vůči lodím v regionu způsobily výrazná zpoždění a prudký růst nákladů na dopravu. Podle generálního ředitele Karexu se dodací lhůty na trhy, jako jsou Evropa a Spojené státy, skoro zdvojnásobily – z přibližně jednoho měsíce na téměř dva. V několika zemích to vede k nedostatku zásob.
„Vidíme velké množství kondomů, které zůstává na lodích a zatím nedorazilo do cíle, přestože jsou naléhavě potřeba,“ dodal Goh Miah Kiat, kterého citoval britský list The Guardian.
V kontextu ekonomické nejistoty zaznamenala společnost podle údajů poskytnutých BBC v roce 2026 výrazný nárůst poptávky, zhruba o třicet procent.
„V těžkých časech roste potřeba používat kondomy, protože lidé si nejsou jistí budoucností. Mít dítě představuje větší riziko, když nevíte, zda budete mít příští rok práci,“ uvedl Kiat, kterého citovala BBC. „A když má rodina v takové době dítě, přibude jí další hladový krk,“ dodal.
Navzdory potížím společnost ujišťuje, že má dostatečné zásoby na nadcházející měsíce a snaží se zvýšit výrobu, aby uspokojila rostoucí poptávku. Připouští však, že pokud bude konflikt pokračovat, nelze vyloučit další zdražování.
Kiat uvedl, že od začátku války v únoru 2026 „Karex zaznamenal růst nákladů spojených se syntetickým kaučukem a nitrilem, které se používají při výrobě kondomů, a také s obalovými materiály a lubrikanty, jako jsou hliníková fólie a silikonový olej“.
Většina kondomů se vyrábí z přírodního kaučuku získávaného z mízy kaučukovníku. Bezlatexové varianty se často vyrábějí z nitrilu a polyuretanu. Dodavatelé hliníku a nafty, tedy materiálů používaných při balení kondomů, rovněž hlásí narušení dodávek.
Carla Quirinová, RTP, 26/04/2026 10:08 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.