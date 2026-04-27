Největší světový výrobce kondomů zvýší ceny kvůli válce s Íránem


Zdroj: Evropský pohled

Největší světový výrobce kondomů, malajsijská společnost Karex, oznámil, že se chystá zdražit své výrobky o dvacet až třicet procent. Rozhodnutí zdůvodňuje dopady války kolem Íránu na globální dodavatelské řetězce se surovinami odvozenými od ropy.

Společnost Karex vyrábí více než pět miliard kondomů ročně a dodává je globálním značkám, jako jsou Durex a Trojan. Společnost sídlící v malajsijském Pontianu zásobuje také veřejné zdravotnické systémy, například britskou Národní zdravotní službu, programy OSN a Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.

Generální ředitel Karexu Goh Miah Kiat vysvětlil, že konflikt na Blízkém východě a komplikace v Hormuzském průlivu vedly k prudkému růstu výrobních nákladů na latexové výrobky, zejména kvůli nedostatku surovin, z nichž se některé vyrábějí z ropy.

Mezi zasažené materiály patří čpavek, který se používá ke konzervaci latexu, a lubrikanty na bázi silikonu, nezbytné při výrobě kondomů.

„Situace je mimořádně křehká. Ceny jsou velmi vysoké a nám nezbývá než tyto náklady přenést na zákazníky,“ řekl generální ředitel agentuře Reuters. Zároveň varoval, že společnost „zvýší ceny o dvacet až třicet procent, případně i o více, pokud válka v Íránu bude nadále narušovat dodávky surovin“ používaných při výrobě kondomů.

Hormuzský průliv lze obejít. Má to ale háčky
Eskalace konfliktu s Íránem vedla k vážným narušením námořní dopravy přes Hormuzský průliv, kterým prochází zhruba pětina celosvětově spotřebované ropy a zkapalněného zemního plynu i další petrochemické produkty.

Íránské hrozby vůči lodím v regionu způsobily výrazná zpoždění a prudký růst nákladů na dopravu. Podle generálního ředitele Karexu se dodací lhůty na trhy, jako jsou Evropa a Spojené státy, skoro zdvojnásobily – z přibližně jednoho měsíce na téměř dva. V několika zemích to vede k nedostatku zásob.

„Vidíme velké množství kondomů, které zůstává na lodích a zatím nedorazilo do cíle, přestože jsou naléhavě potřeba,“ dodal Goh Miah Kiat, kterého citoval britský list The Guardian.

Německo jedná o vyslání minolovek do Hormuzského průlivu
V kontextu ekonomické nejistoty zaznamenala společnost podle údajů poskytnutých BBC v roce 2026 výrazný nárůst poptávky, zhruba o třicet procent.

„V těžkých časech roste potřeba používat kondomy, protože lidé si nejsou jistí budoucností. Mít dítě představuje větší riziko, když nevíte, zda budete mít příští rok práci,“ uvedl Kiat, kterého citovala BBC. „A když má rodina v takové době dítě, přibude jí další hladový krk,“ dodal.

Navzdory potížím společnost ujišťuje, že má dostatečné zásoby na nadcházející měsíce a snaží se zvýšit výrobu, aby uspokojila rostoucí poptávku. Připouští však, že pokud bude konflikt pokračovat, nelze vyloučit další zdražování.

Čeští mladí začínají se sexem později, méně používají kondomy
Kiat uvedl, že od začátku války v únoru 2026 „Karex zaznamenal růst nákladů spojených se syntetickým kaučukem a nitrilem, které se používají při výrobě kondomů, a také s obalovými materiály a lubrikanty, jako jsou hliníková fólie a silikonový olej“.

Většina kondomů se vyrábí z přírodního kaučuku získávaného z mízy kaučukovníku. Bezlatexové varianty se často vyrábějí z nitrilu a polyuretanu. Dodavatelé hliníku a nafty, tedy materiálů používaných při balení kondomů, rovněž hlásí narušení dodávek.

Carla Quirinová, RTP, 26/04/2026 10:08 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Aktuálně z rubriky Svět

Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Česká republika chce ročně odebírat dvě miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu, přičemž dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl na návštěvě Baku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dohoda zatím nebyla podepsána, kontrakt je přislíben a je na velmi dobré cestě, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) předtím řekl, že o dodávky plynu usiluje společnost ČEZ.
před 1 hhodinou

Litva obvinila třináct lidí z pokusu o dvě vraždy, do případu je zapletena ruská GRU

Litva obvinila třináct osob z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana, dodal policista.
před 2 hhodinami

Polský influencer při charitativním streamu vybral 1,4 miliardy korun

Za rekordní označují polská média počin influencera Piotra Garkowského, známého jako Latwogang, který během nepřetržitého devítidenního streamu na YouTube vybral přes čtvrt miliardy zlotých (více než 1,4 miliardy korun) na podporu dětí nemocných rakovinou. Akce, jejímž cílem původně bylo vybrat půl milionu zlotých (zhruba 2,9 milionu korun) pro nadaci Cancer Fighters (Bojovníci s rakovinou), začala 17. dubna a rychle získala neočekávaný ohlas, píše internetový web deníku Rzeczpospolita.
před 2 hhodinami

Ruské údery v Oděse zranily několik lidí

Jedenáct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámili ráno záchranáři a úřady. Šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na telegramu dříve hovořil o třinácti obětech. Mezi zraněnými jsou dvě děti. Ruskem dosazená správa Záporožské jaderné elektrárny podle agentury Reuters informovala, že ukrajinský dronový útok zabil jednoho zaměstnance.
09:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Slovensko podalo žalobu proti rozhodnutí EU ukončit dovoz ruského plynu

Slovensko minulý týden podalo dříve ohlášenou žalobu proti rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku, uvedlo tiskové oddělení slovenského ministerstva spravedlnosti. Žalobu v uvedené záležitosti dříve podalo k soudu EU také Maďarsko.
před 4 hhodinami

Globální vojenské výdaje vloni vzrostly o tři procenta

Celosvětové vojenské výdaje se v loňském roce zvýšily o 2,9 procenta na 2,89 bilionu dolarů (zhruba 60 bilionů korun), a to navzdory poklesu ve Spojených státech, který byl důsledkem rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit financování vojenské pomoci Ukrajině. Ve své pondělní zprávě o tom informoval Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).
09:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

Blokování internetu a VPN služeb přimělo některé Rusy zajímat se o možnosti emigrace ze země. Tamní společnost začíná být podle politologa Ilji Graščenkova unavená z pocitu množících se omezení. Poslední velkou vlnu emigrace zažila země v roce 2022, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Rusista René Andrejs uvedl, že většina Rusů emigraci stále vnímá jako provizorium, z čehož pramení také jejich neochota učit se jazyky a integrovat se v hostitelských zemích.
před 7 hhodinami
