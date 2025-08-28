„Společnost je rozdělená, ale co spojuje nás všechny, je, že chceme, aby byl co nejdříve návrat rukojmí (ze zajetí palestinského teroristického hnutí Hamás),“ popsala Češka žijící v Izraeli Nikol Cohen náladu tamní společnosti uprostřed rozsáhlých demonstrací v ulicích izraelských měst. Jaký je převažující názor tamní společnosti na postup v Pásmu Gazy, nelze podle ní jednoznačně říct. „Je rozdíl, když máte někoho z rodiny, který je přímo tam jako voják, nebo kdo ztratil někoho po 7. říjnu. Jsou také lidé, kteří tvrdí, že ofenziva musí být, ať se děje, co se děje,“ přibližuje Cohen názorovou různorodost mezi Izraelci. „Lidé vám často svůj názor neřeknou, spousta názorů není politicky korektních,“ míní.
Návrat rukojmí chtějí všichni, ohledně Gazy se rozcházejí, říká Češka žijící v Izraeli
14 minut