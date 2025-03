Na Slovensku pokračovaly protivládní demonstrace

Na Slovensku v pátek pokračovaly protivládní demonstrace, které začaly po prosincové schůzce slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Občanští aktivisté svolali shromáždění mimo jiné za proevropské směřování Slovenska opět do několika desítek měst po celé zemi a do zahraničí, včetně Česka.

„Fico ani jeho organizované skupiny tu nebudou věčně. Do té doby musíme křičet, že my jsme Evropa,“ řekla v proslovu jedna z organizátorek demonstrací Lucia Štasselová.

Český senátor a režisér Břetislav Rychlík z pódia v Bratislavě vyjádřil podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a zdůraznil význam členství v Evropské unii. Rychlík označil za „drzost“, když politici malých zemí zmiňují možnost odchodu své země z Evropské unie. Podle něj tak „hazardují“ s budoucností národů.

Slovenský režisér Peter Bebjak v projevu uvedl, že Slovensku vládne „arogance a hloupost“. Připomněl výrok slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer), který se při únorové návštěvě Polska nechal slyšet, že bránit vlast před nepřítelem je nesprávný přístup, protože při obraně umírají lidé, a že agresor jednou odejde.

Bebjak poukázal také na vyjádření Kaliňákova synovce Erika, europoslance a šéfa sboru Ficových poradců, že Slovensko by konečně mělo „spolehlivého souseda“, pokud by se Rusové dostali do Kyjeva nebo až do Užhorodu u slovensko-ukrajinských hranic. V lednu se zase Fico zastal svého stranického kolegy a místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara (Smer), který připustil možnost odchodu země z EU. Později ale premiér uváděl, že jeho vláda takový krok nepřipravuje.

Lidé se sešli i v Brně

Například v Žilině přišlo na demonstraci podle tisku několik tisíc lidí, v menších slovenských městech byla účast značně nižší.

Za shromážděními za proevropské směřování Slovenska, jejichž organizátoři už dříve vybídli Fica k rezignaci, stojí hlavně občanské sdružení Mier Ukrajine (Mír Ukrajině). To se loni v reakci na zastavení vojenské pomoci Kyjevu slovenskou vládou zapojilo do organizace veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu. Dříve tento týden sdružení uvedlo, že vybraná částka překročila hranici pět milionů eur (125 milionů korun).