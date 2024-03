Na Haiti opět sílí násilí. Gangy zaútočily i v bohaté čtvrti, zemřelo dvanáct lidí

Kolem obětí se shromáždily davy lidí, z nichž někteří plakali či volali po konci násilí. Těla poté odvezla sanitka. Podle agentury Reuters byli muži zastřeleni. „Dnes ráno jsme se probudili, abychom v našich ulicích našli těla. Takhle to u nás nechodí. Ta těla odstraníme dřív, než se děti vydají do škol a než se začnou sjíždět prodejci,“ uvedl Douce Titi z kanceláře starosty Pétionville.

Nyní čtyřiasedmdesátiletý Henry je od července 2021 premiérem i prezidentem, obě funkce převzal poté, co komando kolumbijských žoldnéřů zavraždilo prezidenta Jovenela Moïseho. Vraždu zosnovala skupina místních politiků a podnikatelů. Henry, který nyní pobývá v Portoriku, nebyl demokraticky zvolen. Za premiéra ho vybral Moïse krátce před atentátem.

„Změnu může přinést jen bůh“

Kvůli gangovému násilí muselo v uplynulých letech opustit domovy na 360 tisíc lidí. Jednou z nich je i Farah Oximaová a jejích devět dětí. „Nevím, co mám dělat, sleduji, jak se země hroutí,“ řekla BBC. Představa, že by přechodná rada mohla v krátkodobém horizontu zavést nějakou formu pořádku nebo zajistit bezpečnost, se jí zdá zcela nemožná. „Jedině bůh může změnit toto místo. Nevidím možnost, odkud by mohla přijít změna,“ dodala Haiťanka.

Po konsolidaci situace volají mezinárodní organizace i Spojené státy. „Lze bez nadsázky říci, že se jedná o jednu z nejhorších humanitárních situací na světě. Bezpečnostní situace na Haiti je kvůli násilí gangů stále neudržitelná. Je to oblast, která si žádá naši pozornost a akci,“ upozornil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel.

Pokračující nepokoje a hlad vyhnaly tisíce lidí do sousední Dominikánské republiky. Ta kvůli obavám z eskalace napětí nasadila v pohraničních oblastech armádu. „Velká část Haiťanů nechce žít v Dominikánské republice. Přivádí je sem politická situace – nemají ani prezidenta. Přijeli sem proto, aby si koupili jídlo nebo léky a pak se vrátili domů,“ tvrdí senátor Dominikánské republiky David Sosa.

Organizace OSN schválila mezinárodní policejní misi na Haiti pod keňským vedením už před půl rokem, zatím ji ale nezahájila. Naopak začala stahovat ze země i své stávající zaměstnance.