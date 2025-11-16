Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Desítky tisíc Filipínců v Manile vyšly do ulic demonstrovat kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu, který se týká nekvalitně provedených či nerealizovaných projektů protipovodňové ochrany. AP píše, že protestů se celkem účastní stovky tisíc lidí a že jde o dosud největší akci týkající se této kauzy, do níž jsou zapleteni vlivní členové parlamentu a vysoce postavení vládní úředníci.
Demonstrace by měly trvat tři dny a policie a armáda jsou kvůli nim v pohotovosti. Místní úřady též ve dvoumilionové Manile do úterka zavřely školy a desítky silnic.
Na Filipínách se od začátku září konalo několik velkých demonstrací poté, co vyšlo najevo, že od loňského roku bylo několik tisíc projektů ochrany ostrovní země před povodněmi nekvalitně realizováno, či se neuskutečnily, ač za ně byly vyplaceny peníze. Filipíny jsou často sužovány tajfuny, které si tam jen tento měsíc vyžádaly na 260 obětí.
Prezident Ferdinand Marcos se snaží protesty uklidnit a tento týden prohlásil, že mnoho z vlivných členů parlamentu a bohatých podnikatelů, kteří jsou do skandálu zapleteni, bude do Vánoc ve vězení. Marcos řekl, vyšetřovací komise, kterou jeho vláda kvůli této kauze vytvořila, už podala trestní oznámení kvůli korupci na téměř čtyři desítky podezřelých. Podle AP byla trestní oznámení podána také kvůli daňovým únikům na devět vládních úředníků a devět desítek vedoucích pracovníků stavebních firem.
Mezi obviněnými v tomto korupčním skandálu jsou zákonodárci stran opozičních i uskupení podporujících vládu prezidenta Marcose, včetně podnikatele a bývalého šéfa dolní komory parlamentu Martina Romualdeze, který je bratrancem hlavy státu. Marcos prohlásil, že jeho bratranec zatím nebude čelit trestnímu stíhání kvůli nedostatku důkazů, ale tvrdí, že z vyšetřování není nikdo vyloučen.