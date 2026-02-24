Muž se odvolal proti odsouzení za umrznutí partnerky na Grossglockneru

Muž z Rakouska se odvolal proti rozsudku innsbruckého soudu, který mu minulý čtvrtek uložil podmíněný pětiměsíční trest za to, že loni nechal svou přítelkyni na Grossglockneru, kde umrzla. Agentuře APA to v úterý potvrdil obhájce odsouzeného Kurt Jelinek. Případem se nyní bude muset znovu zabývat vrchní zemský soud v Innsbrucku.
Sedmatřicetiletý Rakušan byl nepravomocně odsouzen k podmíněnému vězení a nepodmíněnému peněžnímu trestu ve výši 9600 eur (228 tisíc korun) poté, co byl shledán vinným ze zabití z hrubé nedbalosti. Salcburčan nechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu a vydal se pro pomoc, když se zhoršil její zdravotní stav.
Muž odmítá vinu i uložený trest a verdikt považuje za nicotný, sdělil další podrobnosti k důvodům odvolání jeho obhájce. Stanovisko státního zastupitelství zatím není k dispozici. Rakušan, kterému hrozily až tři roky vězení, u soudu tvrdil, že za smrt ženy nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně. Zároveň vyjádřil lítost.
Prokuratura zastávala názor, že obžalovaný byl zkušenější z dvojice a při přípravě výstupu i během něj učinil řadu chyb a za tragédii je odpovědný. Dvojice mimo jiné také neměla dostatečnou výbavu pro zimní podmínky a vyrazila o dvě hodiny později, než plánovala.
Muž také včas nezavolal pomoc ve chvíli, kdy jeho partnerka začala mít problémy, uvedli státní zástupci. Noční záchranná akce s vrtulníkem v silném větru pak nebyla možná a žena v mrazu noc nepřežila. Proces je považován za precedens pro další podobné tragédie.