Muž se odvolal proti odsouzení za umrznutí partnerky na Grossglockneru


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Muž z Rakouska se odvolal proti rozsudku innsbruckého soudu, který mu minulý čtvrtek uložil podmíněný pětiměsíční trest za to, že loni nechal svou přítelkyni na Grossglockneru, kde umrzla. Agentuře APA to v úterý potvrdil obhájce odsouzeného Kurt Jelinek. Případem se nyní bude muset znovu zabývat vrchní zemský soud v Innsbrucku.

Sedmatřicetiletý Rakušan byl nepravomocně odsouzen k podmíněnému vězení a nepodmíněnému peněžnímu trestu ve výši 9600 eur (228 tisíc korun) poté, co byl shledán vinným ze zabití z hrubé nedbalosti. Salcburčan nechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu a vydal se pro pomoc, když se zhoršil její zdravotní stav.

Muž odmítá vinu i uložený trest a verdikt považuje za nicotný, sdělil další podrobnosti k důvodům odvolání jeho obhájce. Stanovisko státního zastupitelství zatím není k dispozici. Rakušan, kterému hrozily až tři roky vězení, u soudu tvrdil, že za smrt ženy nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně. Zároveň vyjádřil lítost.

Soud uložil muži podmínku za to, že nechal umrznout partnerku na Grossglockneru
Grossglockner (ilustrační snímek)

Prokuratura zastávala názor, že obžalovaný byl zkušenější z dvojice a při přípravě výstupu i během něj učinil řadu chyb a za tragédii je odpovědný. Dvojice mimo jiné také neměla dostatečnou výbavu pro zimní podmínky a vyrazila o dvě hodiny později, než plánovala.

Muž také včas nezavolal pomoc ve chvíli, kdy jeho partnerka začala mít problémy, uvedli státní zástupci. Noční záchranná akce s vrtulníkem v silném větru pak nebyla možná a žena v mrazu noc nepřežila. Proces je považován za precedens pro další podobné tragédie.

Výběr redakce

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

09:27AktualizovánoPrávě teď
Česko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

ŽivěČesko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

10:30Aktualizovánopřed 11 mminutami
Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

před 15 mminutami
Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost

před 39 mminutami
Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

00:23Aktualizovánopřed 42 mminutami
Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

08:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bouba a kiki fungují i u kuřat. Vědci boří jeden z pilířů jazykovědy

Bouba a kiki fungují i u kuřat. Vědci boří jeden z pilířů jazykovědy

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

Ruský vládce Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. V den čtvrtého výročí plnohodnotného vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Lídři EU a evropských zemí v úterý uctili v Kyjevě padlé ukrajinské vojáky. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že „speciální ruská operace na Ukrajině“ zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat.
09:27AktualizovánoPrávě teď

ŽivěČesko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konají akce připomínající začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, ke které došlo přesně před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost České republiky, Ukrajiny a celé Evropy jsou tématy veřejného slyšení, které se koná v Senátu. Zatímco prezident Petr Pavel se rozhodl pozvání využít a na akci promluví, členové vlády Andreje Babiše (ANO) se omluvili. Na Hradě se na pozvání prezidenta sešli podporovatelé napadené země.
10:30Aktualizovánopřed 11 mminutami

Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

Americký přepravce zásilek FedEx v pondělí podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil Nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde o zatím jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.
před 15 mminutami

USA se na Trumpův pokyn vrací ke glyfosátu. Ministr Kennedy otočil

Prezident Donald Trump minulý týden vydal exekutivní příkaz, kterým se rozhodl podpořit domácí produkci fosforu a herbicidu glyfosátu. Chemikálii řada organizací viní z negativních dopadů na lidské zdraví, i kvůli možnému riziku rakoviny. Aktivně proti ní v minulosti vystupoval i současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Ve vládním angažmá otočil s tím, že na glyfosátu je závislé americké zemědělství.
před 22 mminutami

Muž se odvolal proti odsouzení za umrznutí partnerky na Grossglockneru

Muž z Rakouska se odvolal proti rozsudku innsbruckého soudu, který mu minulý čtvrtek uložil podmíněný pětiměsíční trest za to, že loni nechal svou přítelkyni na Grossglockneru, kde umrzla. Agentuře APA to v úterý potvrdil obhájce odsouzeného Kurt Jelinek. Případem se nyní bude muset znovu zabývat vrchní zemský soud v Innsbrucku.
před 25 mminutami

VideoZáplavy a sesuvy půdy pohltily jih Peru

Silné deště způsobily bleskové záplavy a sesuvy půdy na jihu Peru. Živel už připravil o životy několik lidí. Patnáct jich zemřelo při záchranné akci po pádu helikoptéry. Tamní úřady hovoří o více než pěti tisících zničených domovech.
před 59 mminutami

Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

Ukrajina je národem tichých hrdinů, současný konflikt je pak válkou o svobodu. V den čtvrtého výročí velké ruské invaze to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, který se účastnil ceremonie v sídle Severoatlantické aliance. Podle Rutteho je další pomoc Kyjevu zcela zásadní. Připomínkové akce se v úterý konají kromě Ukrajiny i v Česku a dalších evropských zemích.
10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Výbuchy na Ukrajině zranily další policisty, ruský nálet zasáhl Záporoží

Při výbuchu ve městě Mykolajiv na jihu Ukrajiny bylo v pondělí večer zraněno sedm policistů, z toho dva jsou ve vážném stavu, oznámil ukrajinský policejní ředitel Ivan Vyhivskij. Později večer další exploze otřásla policejní stanicí v Dnipru na východě země. Ukrajina za poslední tři dny ohlásila tři podobné incidenty, které se týkaly policie. V noci na úterý také čelila dalšímu vzdušnému ruskému útoku, úřady hlásí zraněné v Záporoží.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...