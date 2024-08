Mpox se nešíří tak snadno jako covid, záleží na délce kontaktu, říká expertka

ČT24

, vik

před 12 m minutami | Zdroj: ČT24

Studio 6: Epidemioložka Nikola Sklenovská k nemoci mpox ve Švédsku (zdroj: ČT24)

Ve Švédsku byl prokázán první případ nákazy nemocí mpox, dříve známé jako opičí neštovice, mimo Afriku. Jedná se o závažnější variantu viru označovanou jako Clade I. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli výraznému šíření mpox celosvětové ohrožení veřejného zdraví. Podle českého ministerstva zdravotnictví je však riziko nákazy pro běžnou populaci nízké. To potvrzuje i epidemioložka Nikola Sklenovská, která podotkla, že i při cestě do postižených oblastí je vhodnost vakcíny na konzultaci s úřady. Nejrizikovější skupinou jsou podle ní homosexuální muži.

Mpox je virové onemocnění, které se může na člověka přenést ze zvířete nebo z jiného člověka. Nešíří se však typicky vzduchem, potřebuje ke svému přenosu užší kontakt, například kůži na kůži nebo dotyk sliznic, nejčastěji se však přenáší krví nebo tělesnými tekutinami. Šíření vzhledem k tomu není tak rychlé jako například u covidu-19, závisí na délce a intenzitě kontaktu s nakaženým, podotkla v pátečním Studiu 6 epidemioložka Nikola Sklenovská. Zrychlení epidemie nových variant nemoci a zvýšení počtu přenosů z člověka na člověka podle ní budí obavy. To, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila v této souvislosti celosvětové ohrožení veřejného zdraví, podle ní souvisí právě s tím, že se nemoc mpox šíří do dalších provincií Konga, které je nejpostiženější zemí, ale i do dalších států Afriky. Vyhlášení mimořádné situace má vést k urychlení výzkumu, financování a zavedení opatření na mezinárodní úrovni. Že alarmující je spíše opětovné šíření infekce než její nová varianta, si myslí předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Nová varianta je nová v tom, že se šíří tam, kde se to dosud nedělo,“ nechal se slyšet. Pokud jde o příznaky a léčbu, pak se nijak neliší od předchozích, dodal.

Nízké riziko Podle českého ministerstva zdravotnictví je však riziko nákazy pro obyvatelstvo Evropské unie nízké. V Česku je navíc vakcín proti mpox dostatek, uvedl ve čtvrtek resort. „Na mpox nemáme zatím žádnou potvrzenou léčbu, všechno je pouze léčba symptomů a snaha předejít dalším bakteriálním infekcím,“ upozornila Sklenovská, která nemoc zkoumá i přímo v Africe. Ke zmírnění příznaků, které se podobají chřipce, a k nimž se přidá typická vyrážka a puchýřky, se používají například antivirotika. Na mpox však existují dvě schválené vakcíny, které jsou určovány a alokovány podle úrovně rizika, stejně jako je tomu u jakékoliv jiné vakcíny. „Riziko nakažení při cestování do zahraničí je ale obecně velmi nízké, to platí i pro cestování do Afriky,“ podotkla epidemioložka.

90' ČT24 - Rizika nové varianty mpox (zdroj: ČT24)