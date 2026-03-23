Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: V čínské armádě pokračují čistky
Zdroj: ČT24

Oproti převládajícím obavám Čína podle amerických rozvědek neplánuje na příští rok invazi na Tchaj-wan. Píše se to v nové výroční zprávě o globálních hrozbách, která přichází v době, kdy Peking zvyšuje tlak na ostrov častými válečnými manévry. Jedním z důvodů by mohly být pokračující čistky napříč obranným sektorem asijské velmoci.

Protikorupční kampaň v Číně se v posledních letech zaměřila i na nejvyšší špičky armády. „Armáda třímá zbraň. Musí být loajální vůči straně,“ naznačují slova vrchního velitele ve vysílání čínské státní televize CCTV, že vlna čistek ještě zřejmě nekončí. 

Na nedávném zasedání parlamentu premiér mluvil o menším posunu v modernizaci armády než loni. Podle analytiků to může souviset se zklamáním vůdce země Si Ťin-pchinga kvůli pokračující korupci. Upozorňují také, že zatímco před rokem se jednání účastnilo přes čtyřicet generálů, letos jen šest. Za pouhý rok bylo odvoláno nebo vyšetřováno 37 generálů, všímá si čínský analytický kanál Čung-kuej Čung-ťü.

Čínské úřady vyšetřují nejvýše postaveného generála v zemi
Čang Jou-sia

Boj o moc

Si Ťin-pching zahájil protikorupční kampaň krátce poté, co se stal v roce 2012 generálním tajemníkem čínské komunistické strany. Čistky jsou výsledkem tvrdého boje o moc, který vedl k situaci, jaká se v historii strany vyskytuje jen zřídka.

Padají dříve nedotknutelní lidé včetně členů politbyra – a ve vedení země tak vznikají mezery. „Od nástupu Si Ťin-pchinga byly potrestány, zatčeny nebo odvolány miliony stranických funkcionářů. Jen v roce 2025 byl takových případů milion a rok předtím 900 tisíc. V roce 2023 byl dokonce odvolán ministr obrany,“ shrnul analytik John Lee z Hudson Institutu.

Čínský ministr obrany Li Šang-fu byl zbaven funkce, uvedla státní média
Li Šang-fu (na snímku z 2. června)

Týká se to i odborníků. Z nejvyšší čínské inženýrské akademie zmizeli tři experti na vojenské technologie – konkrétně na radary, rakety a jaderné zbraně. Měli úspěšné kariéry a podíleli se na vývoji klíčových zbraňových systémů. Organizace z vojensko-průmyslového komplexu, v nichž působili, rovněž zasáhla vlna vyšetřování a personálních otřesů. 

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

před 22 mminutami
Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

před 52 mminutami
Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

před 1 hhodinou
Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Před maďarskými volbami vede opoziční strana Tizsa před vládní stranou Fidesz přibližně o deset procentních bodů, vyplývá z údajů serveru Politico, které pocházejí z února. Konečné rozdělení mandátů v tamním parlamentu určuje hlasování pro stranické kandidátky i souboje v jednomandátových obvodech. Jenže volební systém od roku 2010, kdy se současný premiér Viktor Orbán dostal k moci, prošel sérií reforem. Ty ale dle kritiků zvýhodnily větší strany – jako je Orbánův Fidesz.
Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Oproti převládajícím obavám Čína podle amerických rozvědek neplánuje na příští rok invazi na Tchaj-wan. Píše se to v nové výroční zprávě o globálních hrozbách, která přichází v době, kdy Peking zvyšuje tlak na ostrov častými válečnými manévry. Jedním z důvodů by mohly být pokračující čistky napříč obranným sektorem asijské velmoci.
Tisk: Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německé sociální demokraty katastrofa

Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se zabývá především výrazným poklesem podpory dosud vládní sociální demokracie (SPD), jež skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Média hovoří například o katastrofě či stranické krizi. Vyplývá to z přehledu regionálního tisku sestaveného serverem německého týdeníku Die Zeit.
Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu třiceti dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP. Zelenskyj také naznačil, že by mohly pokračovat výměny válečných zajatců mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Celkově je podle Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončit válku, pokračující pátým rokem.
Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno 99,85 procenta hlasů. Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.
Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou v soupeření o funkci pařížského starosty. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů na základě částečných výsledků druhého kola komunálních voleb. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.
Orbán krátce před volbami mění taktiku, více vyjíždí mezi lidi

Maďarský premiér Viktor Orbán v závěru kampaně výrazně mění dosavadní taktiku. Vedle tradičních uzavřených akcí nově vyráží i na veřejné mítinky v několika městech, podle kritiků i médií kvůli silné opozici reprezentované stranou Pétera Magyara. Ta dle průzkumů vede.
