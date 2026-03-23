Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Oproti převládajícím obavám Čína podle amerických rozvědek neplánuje na příští rok invazi na Tchaj-wan. Píše se to v nové výroční zprávě o globálních hrozbách, která přichází v době, kdy Peking zvyšuje tlak na ostrov častými válečnými manévry. Jedním z důvodů by mohly být pokračující čistky napříč obranným sektorem asijské velmoci.
Protikorupční kampaň v Číně se v posledních letech zaměřila i na nejvyšší špičky armády. „Armáda třímá zbraň. Musí být loajální vůči straně,“ naznačují slova vrchního velitele ve vysílání čínské státní televize CCTV, že vlna čistek ještě zřejmě nekončí.
Na nedávném zasedání parlamentu premiér mluvil o menším posunu v modernizaci armády než loni. Podle analytiků to může souviset se zklamáním vůdce země Si Ťin-pchinga kvůli pokračující korupci. Upozorňují také, že zatímco před rokem se jednání účastnilo přes čtyřicet generálů, letos jen šest. Za pouhý rok bylo odvoláno nebo vyšetřováno 37 generálů, všímá si čínský analytický kanál Čung-kuej Čung-ťü.
Boj o moc
Si Ťin-pching zahájil protikorupční kampaň krátce poté, co se stal v roce 2012 generálním tajemníkem čínské komunistické strany. Čistky jsou výsledkem tvrdého boje o moc, který vedl k situaci, jaká se v historii strany vyskytuje jen zřídka.
Padají dříve nedotknutelní lidé včetně členů politbyra – a ve vedení země tak vznikají mezery. „Od nástupu Si Ťin-pchinga byly potrestány, zatčeny nebo odvolány miliony stranických funkcionářů. Jen v roce 2025 byl takových případů milion a rok předtím 900 tisíc. V roce 2023 byl dokonce odvolán ministr obrany,“ shrnul analytik John Lee z Hudson Institutu.
Týká se to i odborníků. Z nejvyšší čínské inženýrské akademie zmizeli tři experti na vojenské technologie – konkrétně na radary, rakety a jaderné zbraně. Měli úspěšné kariéry a podíleli se na vývoji klíčových zbraňových systémů. Organizace z vojensko-průmyslového komplexu, v nichž působili, rovněž zasáhla vlna vyšetřování a personálních otřesů.