Čínské úřady vyšetřují nejvýše postaveného generála v zemi

Místopředseda čínského vojenského výboru Čang Jou-sia čelí obvinění z předání informací o jaderném programu do USA a z korupce. Muž, dosud považovaný za nejbližšího armádního spojence prezidenta Si Ťin-pchinga, se stal nejnovější obětí čistek v nejvyšším vojenském velení. Spolu s ním zatkli také náčelníka generálního štábu Liou Čen-liho. Od loňského podzimu jsou už devátým a desátým zatčeným generálem. Čistky se znepokojením sledují nejbližší sousedi Číny – například Tchaj-wan. Podle pozorovatelů je cílem těchto čistek jednak vymýtit korupci, jednak posílit pozici prezidenta Si Ťin-pchinga.