Měla by to být otázka dní, než na Ukrajinu dorazí americká pomoc, předpokládá Pojar

před 31 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Interview ČT24: Tomáš Pojar (zdroj: ČT24)

Americký balík vojenské pomoci Ukrajině o rozsahu téměř 61 miliard dolarů je určitě jedním z důležitých momentů, řekl poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v Interview ČT24. Nyní o něm jedná Senát Spojených států, o víkendu jej schválila Sněmovna reprezentantů. Pojar také nepochybuje, že právě díky této pomoci a dodávkám munice ze Západu se bude moct Ukrajina lépe bránit.

„Pevně doufám, že příští týden se to projeví na ukrajinském bojišti. Přepokládám, že ve čtvrtek zákon podepíše prezident Biden a pak by to měla být otázka dní, než se první pomoc dostane do rukou ukrajinských obránců,“ řekl Pojar. Pomoc podle něj přijde relativně brzy, stejně jako další dodávky z Německa a Velké Británie. „Koneckonců za pár týdnů dorazí první dodávky z české muniční iniciativy, takže je to otázka několika málo týdnů, kdy by Ukrajinci neměli trpět nedostatkem základních zbraní,“ doplnil Pojar. Domnívá se ale, že stále hrozí reálné riziko, že by se ukrajinská fronta mohla zhroutit, ale bude daleko menší a spíš očekává, že se fronta nebude příliš posouvat. Zlomení ukrajinské morálky je podle Pojara cílem Ruska od začátku. „Zatím se to nepodařilo. Kdyby nepřišla pomoc ze Západu, ze Spojených států, tak by k tomu bylo výrazně blíž. Teď si myslím, že k tomu tak blízko není. Rusko se bude snažit ničit ukrajinskou infrastrukturu, domy, ekonomiku, firmy, energetiku tak, aby demoralizovalo společnost. Dost často Rusové nedokážou trefit konkrétní vojenské cíle, ale trefit se do města a udělat tam škodu je daleko jednodušší. A o to se budou snažit i nadále,“ poznamenal Pojar.

Uvidí se podle něj, co se bude dít dál na frontě, v jakém stavu budou armády na obou stranách a jak bude vypadat podpora Ukrajiny ze Západu. Neočekává v následujících měsících ale žádné zásadní zvraty útočných operací ze strany Ruska. Díky americkému balíku pomoci bude Ukrajina podle Pojara cítit menší tlak. „Ukrajina se bude moci lépe bránit a Rusko nebude mít takové šance na průlom, zároveň doufám, že Ukrajina bude schopna sama nakupovat, co potřebuje. Bude to daleko více o rekrutaci vojáků, o vůli na frontě i ve společnosti, ale zároveň o schopnosti doplňovat nové síly na frontu, kde to je pro Ukrajinu nesmírně složitá situace,“ popsal Pojar. Evropa společně s USA Pro Evropu je podle Pojara nepřítelem Rusko a pro Ameriku je hlavním rivalem Čína. Pevně doufá, že v budoucnosti Amerika s Evropou bude spolupracovat a naopak. „Ameriku potřebujeme v Evropě. Nejsme schopni sami všem hrozbám čelit, byť vydáváme více na obranu a budeme muset vydávat ještě více v budoucnosti, respektive dlouhodobě a systematicky to budeme muset dělat, abychom měli patřičné schopnosti, které odstraší jakéhokoliv predátora. Ale stejně tak v tom soupeření s Čínou nás bude Amerika v jednu chvíli potřebovat a myslím si, že je v zájmu Ameriky, aby teď podpořila Evropu. Protože rozdělíme-li se a půjdeme-li proti sobě, tak to všichni predátoři světa budou mít daleko jednodušší,“ upozornil poradce českého premiéra. Cesty Fialy do Bílého domu Pojar zhodnotil také nedávnou návštěvu premiéra Petra Fialy (ODS) ve Spojených státech i v Bílém domě, kam ho doprovázel. Předseda vlády tam měl řadu jednání, jak s demokraty, tak s republikány. „A byl o českého premiéra a o Českou republiku neskutečný zájem, který jsme naposledy zažili v 90. letech a od té doby ne. Nakonec jsme museli nějaké schůzky s kongresmany odmítat,“ popsal Pojar. Myslí si, že návštěva Fialy v Bílém domě znamená skvělé vyznamenání pro celou zemi. „Kéž bychom si tu váhu udrželi a kéž bychom takto byli žádaným partnerem, jehož hlas je dobré si vyslechnout a vyslyšet,“ přeje si Pojar. Premiér Fiala podle něj na schůzce v Bílém domě cítil tíhu okamžiku. „Byl to rozhovor prezidenta s premiérem... Určitě to nebylo jednoduché, protože to pro něj bylo poprvé v životě,“ podotkl Pojar.