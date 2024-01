Maďarsko je otevřeno použití peněz EU na pomoc Kyjevu, řekl Orbánův poradce

Maďarsko je otevřeno tomu, aby EU na plánovanou pomoc Ukrajině ve výši padesáti miliard eur (1,2 bilionu korun) použila peníze ze svého rozpočtu. Na sociální síti X to napsal Balázs Orbán, poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Budapešť chce ale podle něho mít možnost své rozhodnutí později změnit. Vysoce postavený unijní činitel popřel zprávy deníku Financial Times, podle něhož se v Bruselu debatuje o finančním nátlaku na Maďarsko s cílem přinutit ho k souhlasu s balíkem pomoci pro Kyjev.

Poradce svým příspěvkem reagoval na článek v listu Financial Times, podle něhož Brusel chystá kroky, jež by měly tvrdý dopad na maďarskou ekonomiku v případě, že by premiér Orbán na mimořádném unijním summitu zablokoval balík na pomoc Ukrajině čelící ruské invazi. Brusel prý načrtl strategii s cílem zamířit na slabiny maďarského hospodářství, vystavit nebezpečí maďarský forint a pokusit se oslabit důvěru investorů s cílem poškodit zaměstnanost a ekonomický růst v Maďarsku.

Deník své informace v článku opírá o data z dokumentu, který podle něho vypracovali úředníci EU. Ten uvádí, že pokud maďarský premiér Orbán neustoupí od plánu zablokování využití peněz, ostatní unijní představitelé by měli veřejně přislíbit, že Budapešti trvale zastaví veškeré financování ze strany EU.

„V případě, že by na summitu nedošlo k dohodě, ostatní hlavy států a vlád by veřejně prohlásily, že vzhledem k nekonstruktivnímu chování maďarského premiéra si nedovedou představit, že by Budapešti byly poskytnuty finanční prostředky EU,“ stojí podle Financial Times v dokumentu.

„Bez těchto prostředků by finanční trhy a evropské či mezinárodní společnosti mohly mít menší zájem investovat v Maďarsku,“ napsal list s odkazem na data z dokumentu.

Tvrzení Financial Times neodráží stav jednání, uvedl činitel EU

Plán, o němž píší Financial Times, podle prohlášení vysoce postaveného činitele EU nicméně „neodráží stav pokračujících jednání o revizi unijního rozpočtu“. Dokument je podle tohoto zdroje backgroundovou poznámkou napsanou sekretariátem Rady EU a popisuje současný stav maďarské ekonomiky, napsala ČTK.

„Nepopisuje žádný konkrétní plán týkající se dlouhodobého unijního rozpočtu a balíku pomoci pro Ukrajinu ani se netýká žádného plánu ohledně Maďarska,“ podotkl činitel. Ten zároveň doplnil, že jednání o unijním rozpočtu pokračují a „vždy se zakládala na hledání kompromisu přijatelného pro všech 27 členských států EU“.

Činitel dodal, že jednání mezi zástupci vlád jednotlivých zemí a lídry EU jsou založené na principu dialogu, konzultací a kompromisu v zájmu všech. Bližší podrobnosti o stavu jednání s Maďarskem by mohly být známy ještě v pondělí večer, kdy se v Bruselu koná jednání velvyslanců při EU. Čeští diplomaté zatím žádný nový návrh z Budapešti neviděli, nejspíš se s ním seznámí během pondělního večera.