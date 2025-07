Macron a Starmer mluvili o migraci. Londýn zmínil „nový odstrašující prostředek“

Britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron se shodli na potřebě nových řešení k zamezení způsobu migrace, kdy se lidé snaží dostávat do Británie přes Lamanšský průliv na malých lodích, napsala ve středu agentura Reuters s odvoláním na Londýn, kde je šéf Elysejského paláce na státní návštěvě.

„Oba lídři se shodli na potřebě jít dál a dosáhnout pokroku v nových a inovativních řešeních, včetně nového odstrašujícího prostředku, který by rozbil obchodní model těchto gangů,“ uvedl v prohlášení úřad britského ministerského předsedy se zřejmým odkazem na pašeráky lidí. Co by mohl „nový odstrašující prostředek“ být, vyjádření neupřesňuje.

Podle agentury AFP Londýn jedná s Paříží o dohodě, na jejímž základě by Británie migranty připlouvající na malých lodích posílala zpět na kontinent výměnou za přijetí žadatelů o azyl v Evropě, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království. Francie v minulosti odmítla dohodu o vracení žadatelů o azyl s tím, že Británie by měla jednat s Evropskou unií jako celkem, podotkla agentura Reuters.