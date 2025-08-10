Kozy v Katalánsku přispívají k prevenci vůči letním požárům
Každé léto vyvolává spalující vedro lesní požáry v zemích jižní Evropy. Ty se vlivem klimatické změny stále zintenzivňují. V Katalánsku loni, přestože se jednalo o třetí rok nejhoršího sucha za sto let, počet požárů poklesl, přičemž regionální vláda tento pokles přisuzuje zlepšeným opatřením na prevenci požárů. Její součástí je využívání stád koz. Ty se díky svému apetitu stávají ideálním nástrojem pro odstraňování křovin a jiných hořlavých materiálů, což pomáhá vytvořit přirozené protipožární pásy.