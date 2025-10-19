Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu obvinil Spojené státy, že jejich loď pronikla do svrchovaných vod Kolumbie a způsobila smrt rybáře. Levicový politik to napsal na síti X a zároveň požádal Washington o vysvětlení incidentu. Petro již v září vyzval OSN ke stíhání amerického prezidenta Donalda Trumpa za útoky na lodě v Karibiku, které Trump zdůvodňuje bojem proti pašerákům drog.

„Činitelé americké vlády spáchali vraždu a narušili svrchovanost našich teritoriálních vod. Rybář Alejandro Carranza neměl vazby na drogy a jeho každodenní aktivitou byl rybolov,“ napsal Petro.

Spojené státy od konce léta výrazně posílily přítomnost svého námořnictva v Karibiku u venezuelských břehů, kam vyslaly několik bojových lodí včetně ponorky na jaderný pohon. Americké lodě od začátku září potopily tři plavidla, která podle Trumpa patřila venezuelským pašerákům drog.

Americká armáda zničila v Karibiku ponorku pašeráků drog, uvedl Trump
Ilustrační foto

Petro tvrdí, že i na těchto lodích byli Kolumbijci. Během zářijového Valného shromáždění OSN požádal o trestní stíhání Trumpa.

USA a Kolumbie jsou spojenci, obvykle vřelé vztahy obou zemí ale po lednovém nástupu Trumpa ochladly. Washington v polovině září Kolumbii odebral status spojence v boji proti drogám, což může Bogotu připravit o stovky milionů dolarů americké vojenské pomoci.

USA zrušily vízum kolumbijskému prezidentovi kvůli „štvavému chování“
Kolumbijský prezident Gustavo Petro na 79. Valném shromáždění OSN v New Yorku

Výběr redakce

Žádní králové. V USA se konaly protesty proti Trumpově vládě

Žádní králové. V USA se konaly protesty proti Trumpově vládě

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Afghánistán a Pákistán se v katarském Dauhá dohodly na okamžitém příměří

Afghánistán a Pákistán se v katarském Dauhá dohodly na okamžitém příměří

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Hamás předal rakve s těly zřejmě dalších dvou izraelských rukojmí

Hamás předal rakve s těly zřejmě dalších dvou izraelských rukojmí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Americká armáda zničila v Karibiku ponorku pašeráků drog, uvedl Trump

Americká armáda zničila v Karibiku ponorku pašeráků drog, uvedl Trump

před 8 hhodinami
ANO zvažuje přerozdělování části rezerv mezi pojišťovnami

ANO zvažuje přerozdělování části rezerv mezi pojišťovnami

před 9 hhodinami
Malé podnikatele zahlcuje byrokracie

Malé podnikatele zahlcuje byrokracie

před 10 hhodinami
Princ Andrew se vzdal královských titulů

Princ Andrew se vzdal královských titulů

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu obvinil Spojené státy, že jejich loď pronikla do svrchovaných vod Kolumbie a způsobila smrt rybáře. Levicový politik to napsal na síti X a zároveň požádal Washington o vysvětlení incidentu. Petro již v září vyzval OSN ke stíhání amerického prezidenta Donalda Trumpa za útoky na lodě v Karibiku, které Trump zdůvodňuje bojem proti pašerákům drog.
před 30 mminutami

Žádní králové. V USA se konaly protesty proti Trumpově vládě

Davy lidí ve Spojených státech v sobotu protestovaly proti prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho vládě. Demonstrace nazvané No Kings (Žádní králové) se konaly na více než dvou tisícovkách míst po celých Spojených státech, především pak ve velkých amerických městech jako třeba New York, Washington či Chicago. Shromáždění proti Trumpovi a jeho politice byly uspořádány i v Londýně nebo Berlíně.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Afghánistán a Pákistán se v katarském Dauhá dohodly na okamžitém příměří

Zástupci Afghánistánu a Pákistánu se shodli na okamžitém příměří a chtějí dále spolupracovat a zajistit jeho dodržování. Podle tiskových agentur o tom informovalo katarské ministerstvo zahraničí po sobotním jednání obou delegací v Dauhá. Přeshraniční střety za poslední týden zapříčinily desítky mrtvých a stovky zraněných.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Existuje věrohodná hrozba, že Hamás zaútočí na civilisty, uvedla diplomacie USA

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům, informovaly v noci na neděli tiskové agentury. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“ dohody o příměří v Pásmu Gazy, sdělila diplomacie Spojených států.
00:58Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Hamás předal rakve s těly zřejmě dalších dvou izraelských rukojmí

Palestinské teroristické hnutí Hamás v sobotu pozdě večer v Pásmu Gazy předalo pracovníkům Červeného kříže dvě rakve, v nichž jsou podle Hamásu těla dalších dvou izraelských rukojmí. Oznámila to izraelská armáda, která pozůstatky od Červeného kříže převzala a po krátkém smutečním obřadu je zašle k identifikaci. Hamás totožnost mrtvých neuvedl a tvrdí, že se těla podařilo nalézt až v sobotu.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Americká armáda zničila v Karibiku ponorku pašeráků drog, uvedl Trump

Americká armáda zničila ponorku, která převážela do Spojených států fentanyl a další drogy, uvedl americký prezident Donald Trump. Dva lidé podle něj zemřeli a dva přeživší budou vydáni do Ekvádoru a Kolumbie. Americké vojenské akce proti plavidlům v této oblasti si vyžádaly už nejméně 29 mrtvých, uvedla agentura AP.
před 8 hhodinami

Německou obranu před drony rozebrala Zóna ČT24

Největším dodavatelem vojenské pomoci Ukrajině na celém světě je nyní Německo. I to může být důvodem, proč se podobně jako další evropské státy stává dějištěm stále více dronových incidentů. Politici proto hledají rychlá řešení, jak zemi zajistit lepší ochranu a účinněji reagovat. V cestě jim ovšem stojí směsice zákazů a předpisů, včetně omezení z dob po druhé světové válce. Vláda, která nemá v parlamentu ústavní většinu, chce některá pravidla změnit za použití právní kličky.
před 8 hhodinami

Princ Andrew se vzdal královských titulů

Britský princ Andrew se vzdal všech svých královských titulů, včetně vévody z Yorku, a s nimi spojených poct. Mladší bratr krále Karla III. tak učinil po letech kritiky za svůj blízký vztah s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. V posledních dnech případ znovu získal na publicitě poté, co média zveřejnila první ukázky z posmrtných pamětí jedné z Epsteinových obětí Virginie Giuffreové. Princ Andrew všechna obvinění proti své osobě popírá.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...