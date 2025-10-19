Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu obvinil Spojené státy, že jejich loď pronikla do svrchovaných vod Kolumbie a způsobila smrt rybáře. Levicový politik to napsal na síti X a zároveň požádal Washington o vysvětlení incidentu. Petro již v září vyzval OSN ke stíhání amerického prezidenta Donalda Trumpa za útoky na lodě v Karibiku, které Trump zdůvodňuje bojem proti pašerákům drog.
„Činitelé americké vlády spáchali vraždu a narušili svrchovanost našich teritoriálních vod. Rybář Alejandro Carranza neměl vazby na drogy a jeho každodenní aktivitou byl rybolov,“ napsal Petro.
Spojené státy od konce léta výrazně posílily přítomnost svého námořnictva v Karibiku u venezuelských břehů, kam vyslaly několik bojových lodí včetně ponorky na jaderný pohon. Americké lodě od začátku září potopily tři plavidla, která podle Trumpa patřila venezuelským pašerákům drog.
Petro tvrdí, že i na těchto lodích byli Kolumbijci. Během zářijového Valného shromáždění OSN požádal o trestní stíhání Trumpa.
USA a Kolumbie jsou spojenci, obvykle vřelé vztahy obou zemí ale po lednovém nástupu Trumpa ochladly. Washington v polovině září Kolumbii odebral status spojence v boji proti drogám, což může Bogotu připravit o stovky milionů dolarů americké vojenské pomoci.