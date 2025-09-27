Ministerstvo zahraničí USA obvinilo kolumbijského prezidenta Gustava Petra z podněcování amerických vojáků k neposlušnosti a rozhodlo se zrušit mu vízum. Ministerstvo o tom informovalo na síti X.
USA zrušily vízum kolumbijského prezidenta kvůli „štvavému chování“
Petro dorazil do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. V pátek se podle agentury AFP zúčastnil propalestinské demonstrace po boku britského hudebníka Rogera Waterse. „Žádám všechny vojáky armády Spojených států, aby nemířili svými puškami na lidi. Neposlouchejte rozkazy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa. Poslouchejte rozkazy humanity,“ volal Petro podle médií k lidem shromážděným před budovou OSN.
Ve svém úterním projevu na zasedání Valného shromáždění OSN kolumbijský prezident označil Trumpa za spoluviníka genocidy v Pásmu Gazy. Vyzval rovněž k trestnímu řízení proti Trumpovi kvůli americkým útokům na plavidla v Karibiku, která podle Washingtonu přepravovala drogy.
„Bezohledné a štvavé konání“
„Zrušíme Petrovo vízum kvůli jeho bezohlednému a štvavému konání,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí na síti X. Podle kolumbijských médií již Petro odletěl zpět do své země, napsala agentura AFP.
USA a Kolumbie jsou spojenci, obvykle úzké vztahy obou zemí ale po lednovém nástupu Donalda Trumpa ochladly. Washington minulý týden Kolumbii odebral status spojence v boji proti drogám, což může Bogotu připravit o stovky milionů dolarů americké vojenské pomoci.